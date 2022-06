Während sich die meisten der großen Sender am Samstagabend in Konkurrenz zum Fußball-Länderspiel bei RTL mit Erstausstrahlungen zurückhielten, machte ProSieben eine Ausnahme und programmierte mit "Schlag den Star" sogar eine Live-Show gegen die Nations League. Das war nicht die schlechteste Idee, bescherte das Format dem Sender doch einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe - wenngleich das Duell zwischen Charlotte Würdig und Jeannine Michaelsen schwächer lief als gewöhnlich. Letztlich waren im Schnitt 480.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren dabei, die für 11,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sorgten.

Das war der niedrigste Wert seit eineinhalb Jahren, reichte aber, um ProSieben am Samstagabend zum größten RTL-Verfolger beim jungen Publikum zu machen. Insgesamt waren im Schnitt 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Den abendlichen Erfolg hatte der Sender auch bitter nötig, denn tagsüber lief es zeitweise ziemlich desolat: So lockte die Sitcom "The Kids are Allright" um 17:32 Uhr gerade mal 70.000 Menschen zu ProSieben. In der Zielgruppe lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei katastrophalen 2,6 Prozent. Aber auch sonst blieben die Marktanteile lange einstellig. Erst "Galileo" machte seine Sache besser und steigerte sich am Vorabend auf 10,1 Prozent.

Beim Gesamtpublikum ging derweil das ZDF als stärkster Fußball-Verfolger hervor: Dort erreichte "Ein starkes Team" mit einer Wiederholung 3,60 Millionen Zuschauende und 16,4 Prozent Marktanteil. "Das Quartett" hielt danach noch 2,64 Millionen vor dem Fernseher. Die ARD-Komödie "Wer einmal stirbt, dem glaubt man nicht" wollten dagegen um 20:15 Uhr nur 2,38 Millionen Menschen sehen, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 10,9 Prozent lag. Gefragt war indes auch der SWR, wo "Die größten Schlager-Kulthits" bundesweit von 1,09 Millionen verfolgt wurden.

Mit US-Filmen war dagegen nicht allzu viel zu holen, wie die 3,0 Prozent zeigen, die RTLzwei mit "Flightplan" in der Zielgruppe verzeichnete. Bei Vox tat sich "Der Sex Pakt" mit 4,2 Prozent sowie insgesamt 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls schwer. Zufriedenheit dagegen bei Kabel Eins, das mit zwei Folgen von "9-1-1 Notruf L.A." jeweils 5,5 Prozent erzielte und damit über den Normalwerten lag. Ab 22:20 Uhr auf "MacGyver" umzustellen, war jedoch keine gute Idee: Dadurch ging der Marktanteil auf sehr mäßige 3,8 Prozent zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV