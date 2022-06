Dass Sat.1 in der Quoten-Krise steckt, ist hinlänglich bekannt. So miserabel wie an diesem Samstag läuft es für den Sender jedoch selten. Tatsächlich wollte den ganzen Tag über nichts funktionieren - und die 5,7 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Nachrichten am Vorabend verbuchten, waren schon der größte Erfolg.

Mit im Schnitt nur 4,0 Prozent war Sat.1 in der Zielgruppe letztlich der schwächste der acht großen Sender. Beim Gesamtpublikum landete Sat.1 am Samstag mit gerade mal 2,9 Prozent Marktanteil sogar noch hinter ZDFinfo auf einem desolaten elften Rang. An Tiefpunkten mangelte es dabei nicht: So hatte "Verliebt in Berlin" in den Morgenstunden zeitweise Probleme, mehr als einen Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu erzielen, "Anna und die Liebe" fiel gegen 8 Uhr auf katasrophale 0,7 Prozent.

"Das große Backen" sorgte danach mit 5,8 Prozent zwar für einen Aufschwung, doch von langer Dauer war dieser nicht: Als um 14:46 Uhr die Wiederholung von "Brigits starke Frauen" lief, ging es für Sat.1 auf 2,2 Prozent zurück. Gerade einmal 100.000 Menschen sahen das zuvor schon in der Primetime gefloppte Format mit Birgit Schrowange. Später enttäuschten dann auch "Die Gemeinschaftspraxis", "Lenßen übernimmt" und "K11" mit Werten zwischen 2,4 und 3,4 Prozent in der Zielgruppe.

In der Primetime verzeichnete der Spielfilm "Bumblebee" in Konkurrenz zum Fußball schließlich immerhin einen Marktanteil von 5,5 Prozent in der Zielgruppe sowie insgesamt 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Später am Abend enttäuschte "Transformers 3" mit nur 3,8 Prozent, was dazu führte, dass Sat.1 noch hinter ZDFneo zurückfiel, das mit "Verlorene Welt - Jurassic Park" starke 5,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum verbuchte. Für Sat.1 war es der maue Abschluss eines Samstags zum Vergessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV