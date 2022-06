Überwiegend einstellig blieben am Pfingstsonntag die Marktanteile von RTL - einzig einige Stunden vom späteren Nachmittag bis zum Beginn der Primetime konnte der Privatsender punkten. Für einen ersten Aufschwung sorgte um 15:50 Uhr der Spielfilm "Asterix im Land der Götter", der zwar insgesamt nur 560.000 Menschen unterhielt, dafür in der Zielgruppe aber solide 10,1 Prozent Marktanteil verzeichnete. Noch besser sah es danach jedoch für "Martin Rütter - Die Welpen kommen" aus, das sich auf 1,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigerte.

In der Zielgruppe überzeugte das Hunde-Format ab 17:30 Uhr mit einem Marktanteil von 12,8 Prozent. Die zwischenzeitlich eingeschobenen Nachrichten waren sogar noch ein ganzes Stück stärker und steigerten sich auf 18,3 Prozent. Insgesamt war "RTL aktuell" mit 2,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 14,8 Prozent Marktanteil zugleich die mit Abstand meistgesehene RTL-Sendung des Tages.

In der Primetime gab es für den Sender hingegen nicht viel zu holen: Trotz Erstausstrahlung erreichte "Everst - Ein Yeti will hoch hinaus" nur 990.000 Menschen sowie 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Stern TV am Sonntag" lag im Anschluss mit nur 7,8 Prozent ebenfalls weit unter dem Senderschnitt. Nicht nur der "Tatort" war um 20;15 Uhr stärker, sondern auch ProSieben und Sat.1. Zu später Stunde enttäuschte bei RTL zudem der Spielfilm "Homefront" mit überschaubaren 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Recht solide verlief der Abend derweil für Vox, wo mit "Hot oder Schrott" bewährtes Normalprogramm zu sehen war, das 800.000 Menschen vor den Fernseher lockte. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 6,9 Prozent, ehe "Prominent!" noch auf 7,1 Prozent kam. RTLzwei setzte derweil um 20:15 Uhr auf "Armageddon" und schlug sich mit 5,9 Prozent Marktanteil gut, Kabel Eins kam mit "Miss Marple: Mörder Ahoi" auf 5,4 Prozent sowie insgesamt 1,25 Millionen Menschen. Später überzeugte "Eine Leiche zum Dessert" sogar mit 7,0 Prozent beim jungen Publikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV