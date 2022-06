Sehr stabile Werte erzielt der "5 gegen Jauch"-Nachfolger "Jauch gegen…" bisher. An Pfingstmontag lief die vierte Folge des Formats, diesmal mit Horst Lichter als Duellant von Günther Jauch. Das Ergebnis der knapp dreistündigen RTL-Primetimeshow: Zehn Prozent Marktanteil, was kein ganz schlechter Wert ist, eben aber auch kein guter. Immerhin wiederholte die Show die Ergebnisse von einer Woche zuvor, als Oliver Welke ins Duell ging – die beiden im April gezeigten Sendungen, in denen Jauch gegen Hans Sigl antrat, schlugen sich nach vorläufigen Daten etwas schlechter.

Insgesamt stieg die durchschnittliche Reichweite an Pfingstmontag nun auf 2,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Nicht ganz optimal für RTL war sicherlich, dass man sich bei den klassisch Umworbenen einer Filmwiederholung in Sat.1 geschlagen geben musste. Der fünfte "Fluch der Karibik"-Film, der auf den Namen "Salazars Rache" hört, bescherte Sat.1 wunderbare 11,4 Prozent Marktanteil. Er sicherte sich in der Primetime den zweiten Rang (14-49) hinter dem "Tatort". Insgesamt schauten 1,33 Millionen Menschen zu.

Für das zuletzt arg gebeutelte Sat.1 standen am Ende 7,9 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe, womit man den dritten Rang erreichte. ProSieben kam auf 8,2 Prozent, RTL landete bei 8,9 Prozent. In Sat.1 funktionierten nachmittags und am Vorabend auch die Film-Re-Runs "Bumblebee" und "Aladdin" mit jeweils knapp zehn Prozent.

ProSieben drehte erst zur Primetime so richtig auf. "Baywatch" kam zur besten Sendezeit auf 9,2 Prozent bei den Jüngeren (gesamt 1,27 Millionen), "Bad Boys for Life" sicherte sich ab 22:40 Uhr dann 11,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Rund 630.000 Menschen schauten den bis nach ein Uhr laufenden Film im Schnitt. Schwankend verlief das Tagesprogramm von ProSieben.

Der Sender wiederholte die vergangene "Wer stiehlt mir die Show?"-Staffel ab morgens um kurz nach sechs. Entsprechend gingen einige echte TV-Highlights der zurückliegenden Monate nochmals on air, etwa die von Anke Engelke moderierte Sendung, die um 17:15 Uhr startete. Sie erreichte aber bei den Jüngeren nur 7,3 Prozent Marktanteil. Morgens und vormittags kamen Wiederholungen auf 5,3 und 8,5 Prozent, mittags und nachmittags lag die Produktion dann bei 7,2 und 7,9 Prozent.

Großteils einstellig blieb auch RTL tagsüber. Auf 9,8 Prozent kam etwa der um 13 Uhr gestartete Streifen "Asterix im Land der Götter", "Everest – Ein Yeti will hoch hinaus" sicherte sich in Folge 9,1 Prozent. Ein "Bauer sucht Frau"-Special rund um Neues aus Namibia kam ab kurz nach 19 Uhr dann auf ausbaufähige 8,7 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV