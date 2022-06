An Pfingstmontag debütierte, begleitet von großen Schlagzeilen rund um die Familie Geiss in der Bild-Zeitung, der neue "Geissens"-Ableger "Roberts Mega Mansions" im Primetime-Programm von RTLzwei. Mit 5,6 Prozent in der Zielgruppe landete die Sendung rund um Luxus-Immobilien auch oberhalb des Senderschnitts. Aber: Misst man den Neustart an der eigentlichen Popularität der Geiss-Welt, dann schaut es schon schlechter aus. "Davina & Shania" sorgten in den Wochen zuvor im Schnitt für 6,8 Prozent, auf ähnlichem Niveau präsentierten sich in diesem Jahr gezeigten Folgen von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie".

Gefragter als das RTLzwei-Primetime-Programm war etwa die Filmwiederholung bei Vox. "Pearl Harbor" landete bei ordentlichen 6,9 Prozent in der Zielgruppe, 0,93 Millionen Menschen schauten zu. Trotz längerer Senderzeit – bis Mitternacht – sicherte sich der Blockbuster höhere Reichweiten als "Roberts Mega Mansions". Hier schauten rund 800.000 Personen zu.

Der Tagessieg ging unterdessen wenig überraschend an den 8,2 Millionen Menschen erreichenden "Tatort" im Ersten. Er sicherte sich starke 29,3 Prozent Marktanteil insgesamt und war auch bei den Jüngeren mit 24,7 Prozent ein Erfolg. "Kommissar Van der Valk" hielt davon nach 21:45 Uhr 3,09 Millionen Zuschauende (14,2 Prozent insgesamt, 6,9 Prozent bei den Jungen). Im ZDF kam "Inga Lindström" mit der alten Folge "Ausgerechnet Söderholm" auf 3,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das hatte 13,8 Prozent Marktanteil insgesamt und 5,6 Prozent bei den Jungen zur Folge.

Bei den 14- bis 49-Jährigen sah die Primetime von ZDFneo gut aus. "Fast & Furious 5" und "2 Fast 2 Furious" sorgten mit quietschenden Reifen für schöne 2,1 und 3,0 Prozent Marktanteil am Abend des Pfingstmontags. 510.000 und 360.000 Zuschauende wurden durchschnittlich gemessen - das waren weniger als sonst montags üblich. Der Abend gehört an Werktagen dem populären "Inspector Barnaby".

