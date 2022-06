Das Spiel der UEFA Nations League zwischen Deutschland und England erwies sich für die TV-Konkurrenz als harter Brocken. Wer als Sender dagegen mit Quoten auf Senderschnitt oder vielleicht sogar leicht darunter davon kam, darf zufrieden sein. Bei Vox reichte es am Dienstagabend zur besten Sendezeit sogar für ein bisschen mehr. 7,6 Prozent Marktanteil erzielte eine neue Folge der laufenden "Sing meinen Song"-Staffel, die das Schaffen von Johannes Oerding in den Mittelpunkt stellte. Die ermittelten 7,6 Prozent waren allerdings weniger als jede andere Folge der laufenden Staffel einfuhr – sieben Tage zuvor glänzte das Tauschkonzert beispielsweise noch mit dem bisherigen Staffelbestwert in Höhe von zehn Prozent.

Zu diesem Zeitpunkt ging das Länderspiel in die entscheidende Phase. Das ZDF übertrug das Match aus München live, der Anstoß erfolgte um 20:45 Uhr. Mit 8,81 Millionen zusehenden Fans wurde die Übertragung natürlich deutlicher Tagessieger. 33,9 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, bei den 14- bis 49-Jährigen lag die ermittelte Quote sogar bei 35,9 Prozent. Starke Quoten, jeweils über der 20-Prozent-Marke in beiden Gruppen, sicherte sich auch die Nachberichterstattung, in der mehrere Länderspiele (darunter Nations League, aber auch WM-Quali und U21-EM-Quali) zusammengefasst wurden.

Der Talk von "Markus Lanz" begann an diesem Abend um einige Minuten nach halb zwölf und holte bis kurz vor ein Uhr nachts starke 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme. 19,5 Prozent Marktanteil sicherte sich die Produktion aus Hamburg insgesamt, 14,3 Prozent bei den Jüngeren. Bei den 14- bis 49-Jährigen war dies die beste Quote seit Ende März 2022.

RTL schickte um 20:15 Uhr eine Wiederholung seiner Sendung "Reich & herzlich" on air, die sich angesichts der Konkurrenz mit 8,6 Prozent achtbar aus der Affäre zog. Das Format war um 20:15 Uhr erster Fußball-Verfolger. Beachtlich ist aber: Mit 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schaffte es die Sendung nicht unter die Top25 des Tages beim Gesamtpublikum. Dafür legte die Wiederholung gegenüber der vor einer Woche gezeigten neuen Folge um rund 0,2 Millionen Fans zu.

Sehr wohl dort vertreten waren die öffentlich-rechtlichen Serien des Ersten: "Die Kanzlei" bescherte dem Ersten zur besten Sendezeit nämlich 4,03 Millionen Zuschauende, später kam "In aller Freundschaft" noch auf 3,9 Millionen. Mit 15,5 und 14 Prozent Marktanteil lief es im Gesamtmarkt sehr gut. Auch bei den Jüngeren standen angesichts von 7,7 und 6,6 Prozent gute bis ordentliche Zahlen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV