Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann hat es sehr deutlich formuliert: Für das "Buchstaben Battle" gibt es trotz zuletzt schöner Quoten im Vormittagsprogramm eigentlich keine Hoffnung mehr. Es für die Schiene am Vormittag weiter zu produzieren, lohnt sich eben nicht. Dass von der Produktion aus dem Hause ITV Studios Germany eine recht große Stückzahl vorliegt – nämlich rund 300 Stück – dürfte Sat.1 nun dennoch ins Konzept passen, denn so lässt sich der Vormittag noch eine Zeit lang mit Re-Runs bespielen.

Am Dienstag nun sicherte sich eine wiederholte Folge die bis dato besten Quoten der Sendung – nicht nur auf diesem Sendeplatz. Um elf Uhr wurden starke 13,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gemessen, nachdem die 10-Uhr-Folge schon auf etwas mehr als zehn Prozent gelangt war. 300.000 und 330.000 Menschen schauten zu. RTL jedenfalls ließ Sat.1 an diesem Vormittag weit hinter sich.

Bei RTL wird nämlich weiterhin auf sehr niedriger Temperatur gekocht. Anders gesagt: "Chefkoch TV" erweist sich weiterhin als Flop. Vergangene Woche waren die Zielgruppen-Quoten der Sendung teils auf unter drei Prozent gefallen, nach dem langen Pfingst-Wochenende meldete sich die Produktion mit nur 3,4 Prozent Marktanteil im Programm zurück. Der Lichtblick vom Montag vergangener Woche, als plötzlich über elf Prozent der Werberelevanten zuschauten, scheint also schon wieder erloschen zu sein.

Am Dienstag war also Vox mit unter stärker gefragt als RTL. Eine um kurz vor elf Uhr gestartete "CSI: Miami"-Folge kam bei den Menschen aus der klassischen Zielgruppe auf 7,9 Prozent Marktanteil. Die US-Krimischiene rund um die Spurensicherer aus verschiedenen Städten funktioniert bei Vox ohnehin sehr gut. Am Dienstag reichte es sowohl am frühen Morgen als auch ab kurz nach sieben sogar für zweistellige Marktanteile.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV