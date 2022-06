Mitte Mai 2019 lief in den USA die letzte neue Folge von "The Big Bang Theory", im darauffolgenden November beendete ProSieben die finale Staffel. Doch auch 2022 sind die Geschichten der Chuck-Lorre-Produktion im Nachmittagsprogramm des Privatsenders noch gefragt. Am Dienstag etwa erzielte ProSieben die höchsten Zielgruppen-Marktanteile mit eben jener Serie. "The Big Bang Theory" läuft ab 15:35 Uhr im Dreierpack und generierte 14,9, 17,6 und 17,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Die 16:35-Uhr-Folge war somit die neunterfolgreichste Ausstrahlung der Serie im werktäglichen Nachmittagsprogramm im Jahr 2022. Rund 530.000 Menschen ab drei Jahren schauten zu.

Wie stark "TBBT" unterwegs ist, lässt sich auch an den Werten des Lead-Ins ablesen, denn "The Middle" erreichte am Dienstag neun und elf Prozent mit seinen beiden gezeigten Episoden. "Taff" kam bei ProSieben in der 17-Uhr-Stunde schließlich auf gute 12,6 Prozent. Gefloppt ist indes "Big Countdown" zur besten Sendezeit: Hier reichte es für gerade einmal 5,6 Prozent Marktanteil.



Freude hat vermutlich auch das RTL-Management beim Blick auf die Nachmittagsquoten. Nach einigen Tagen des Verharrens in der Einstelligkeit, gelang es dem zwischen 15 und 17 Uhr gezeigten Format "Die Retourenprofis" wieder, deutlich hübschere Werte aufzurufen. 12,9 und 11,0 Prozent Marktanteil wurden am Dienstag bei den 14- bis 49-Jährigen ermittelt. "Punkt 12" hatte direkt zuvor 15,5 Prozent erreicht.



Weiterhin schwer hat es das inzwischen noch rund 23 Minuten lange "Explosiv Stories" ab 17:07 Uhr. Die Sendung kam nur auf knapp sechs Prozent in der Zielgruppe, sie musste sich also deutlich hinter "Taff" einreihen und auch das kurz später gestartete "Brisant" lief im Ersten mit 7,1 Prozent bei den Jungen stärker. Einzig mit "Hallo Deutschland" (ZDF, 5%) konnte man es aufnehmen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV