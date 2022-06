In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Der Süßigkeiten-Hersteller Storck fährt derzeit eine groß angelegte Kampagne für seine neuen Nimm2 Lachgummis mit Gemüsesaft. Dabei hatte das Unternehmen vor allem RTL und Vox im Blick, wo die mit Abstand meisten Spots zu sehen waren. ProSieben wurde hingegen kaum belegt, Sat.1 sogar gar nicht. Interessant auch: Weil die Lachgummis eine junge Zielgruppe ansprechen sollte, buchte Storck auch Werbung bei Kindersendern - auf Nick liefen jedoch deutlich mehr Spots als beim Konkurrenten Super RTL, wo das Unternehmen kaum vertreten war.

Die Strategie ging letztlich auf: Mit einem zusammengerechneten XPR von 62,74 landeten die Nimm 2 Lachgummis am Mittwoch auf dem dritten Platz im AdScanner-Ranking, knapp vor Lidl, das mit seinen Angeboten auf 62,08 XRP kam. An Carglass kam jedoch kein Unternehmen vorbei: Mit satten 241 Spot-Ausstrahlungen erreichte die Werkstatt-Kette einen XRP von 81,12. Mit Smava gab's zudem nur eine Firma, die am Mittwoch noch mehr Werbung im deutschen Fernsehen schaltete als Carglass.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Dass der Sommerurlaub näherrückt, zeigen unterdessen die zahlreichen Spots für Expedia und TUI, die beide in den Top 10 der am meisten beworbenen Unternehmen landeten. Expedia generierte mit 225 Ausstrahlungen einen XRP von 51,08, während TUI mit 170 Spots auf 42,49 kam. Interessantes Detail: Die mit Abstand meisten TUI-Spots liefen am Mittwoch beim Spartensender Deluxe Music.