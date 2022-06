Wo sonst Serien wie "Der Bergdoktor" oder "Doktor Ballouz" beheimatet sind, setzte das ZDF in dieser Woche auf Hollywood-Kino - und fuhr damit insbesondere beim jungen Publikum ausgesprochen gut. Bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich "Ocean's" am Donnerstag um 20:15 Uhr mit 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,8 Prozent Marktanteil locker an die Spitze der Primetime. Mehr junge Menschen erreichten nur die "Tagesschau" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Insgesamt zählte die Film-Wiederholung 3,06 Millionen Personen, die einem Marktanteil von 12,4 Prozent entsprachen - das waren übrigens deutlich mehr als bei der Free-TV-Premiere bei ProSieben im Jahr 2020.

Den Tagessieg beim Gesamtpublikum musste das ZDF allerdings dem Ersten überlassen, wo ein alter "Zürich-Krimi" sogar von 5,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde und den Marktanteil auf herausragende 23,4 Prozent trieb. Der starke Vorlauf bescherte zudem auch "Monitor" im Anschluss noch gute Quoten: Mit 3,36 Millionen Zuschauenden und ein Marktanteil von 14,7 Prozent lag das Politmagazin im Anschluss ungewöhnlicherweise sogar noch vor dem "heute-journal", das zehn Minuten später begann und 3,25 Millionen erreichte.

Doch nicht nur das ZDF war am Donnerstag mit Hollywood erfolgreich: Auch für Vox lief es richtig gut. Dort war es der Animationsfilm "Ich - Einfach unverbesserlich 3", der mit 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete, wenngleich insgesamt nur 850.000 Menschen einschalteten. "2 Guns" hielt die Reichweite im weiteren Verlauf des Abends bei 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und steigerte seinen Marktanteil in der Zielgruppe sogar auf 10,9 Prozent.

Ganz anders dagegen die Lage bei ProSieben, das mit dem anstelle von "Beauty & The Nerd" gezeigten Spielfilm "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" baden ging. Gerade einmal 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, darunter 220.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe war ProSieben zur besten Sendezeit mit nur 4,2 Prozent Marktanteil somit klares Schlusslicht. Und es wurde sogar noch schlimmer, denn "red" sackte im Anschluss auf 3,8 Prozent ab. Entsprechend katastrophal fiel auch der Tagesmarktanteil aus: Mit nur 5,7 Prozent belegte ProSieben am Donnerstag in der Zielgruppe lediglich den sechsten Platz.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV