Mit einem durchschnittlichen Marktanteil in Höhe von 14,8 Prozent beim Publikum ab drei Jahren war das ZDF am Freitag der gefragteste Fernsehsender in Deutschland. Vor allem die Primetime räumte ab. Die 60 Minuten lange Krimiserie "Ein Fall für Zwei" etwa sicherte sich insgesamt die beste Quote seit dem Start der Neuauflage: 21,6 Prozent wurden im Schnitt ermittelt. Den Krimi wollten sich zur besten Ausstrahlungszeit 4,66 Millionen Menschen nicht entgehen lassen. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die gezeigte Episode auf 7,4 Prozent. Schon sieben Tage zuvor hatte das Format überzeugt und mit damals 20,6 Prozent insgesamt einen (nicht lange haltenden) Rekord verbucht.

Vom Erfolg der Serie profitierte letztlich auch "Letzte Spur Berlin", das ebenfalls mit Blick auf die Gesamtmarktanteile so gut lief wie nie zuvor. Die unter anderem mit Hans-Werner Meyer besetzte Serie generierte 19 Prozent. 4,24 Millionen Menschen schauten im Schnitt zwischen 21:15 und 22 Uhr zu. Bei den Jüngeren wurden genau sechseinhalb Prozent generiert. Nach einem "heute journal", für das sich im Schnitt dreieinhalb Millionen Menschen interessierten, verabschiedete sich Oliver Welke mit seiner "heute show" in die Sommerpause. Er tat dies mit insbesondere unglaublich starken Werten in der Altersklasse 14 bis 49.

Rund 950.000 Menschen dieses Alters verfolgten die Episode – das war mit Abstand die höchste Reichweite am Freitag bei den 14- bis 49-Jährigen. Platz zwei ging an die RTL-Daily "GZSZ", die aber "nur" auf 680.000 Leute kam. Die von Oliver Welke moderierte Satire-Show sicherte sich starke 19,5 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren und kam insgesamt auf 4,06 Millionen Zusehende. Der Erfolg der Sendung aus dem Hause Prime Production ist somit ungebrochen.

Die nun zurückliegende Staffel sicherte sich bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt 18,7 Prozent Marktanteil, nochmal rund 0,9 Prozentpunkte mehr als die Vorgängerstaffel. In der Fernsehsaison 19/20 lag die Freitagabend-Sendung noch bei rund vierzehneinhalb Prozent.

Während das ZDF mit Blick auf den Gesamtmarkt die vier stärksten TV-Formate am Freitag zeigte, musste Das Erste sich mit etwas weniger Interesse des Publikums abfinden. Der 20:15-Uhr-Film "Meine Mutter traut sich was" sicherte sich im Schnitt 2,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Daraus resultierten unspektakuläre 12,7 Prozent Marktanteil bei allen Leuten, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gute 7,7 Prozent gemessen. Als der Film 2020 erstmals lief, kam er auf rund 4,9 Millionen Interessierte.

Stark gefragt war auch diesmal wieder das Vorabend-Quiz "Wer weiß denn sowas?", dessen Staffel langsam auf die Zielgerade einbiegt. Ab dem 20. Juni übernimmt wieder "Gefragt – gejagt". Am Freitag ab 18 Uhr kam "Wer weiß denn sowas?" auf tolle 19,2 Prozent Marktanteil – 2,37 Millionen schauten zu. Nachfolgend sicherte sich das "Quizduell" noch 12,4 Prozent, die Reichweite ging auf durchschnittlich 1,92 Millionen zurück.

