Mit einem durchschnittlichen Zielgruppen-Tagesmarktanteil in Höhe von 2,7 Prozent war ProSieben Maxx am Freitag der erfolgreichste Spartensender. Er ließ Nitro und ZDFinfo hinter sich (beide kamen auf ebenfalls verhältnismäßig starke 2,4%). Getragen wurde das starke Maxx-Ergebnis unter anderem von einer gefragten Daytime, in der die mittags gesendete "Border Patrol Ireland" auf bis zu 6,7 Prozent bei den Umworbenen kam und "Dragon Ball Super" am späteren Nachmittag mit fünf Prozent Marktanteil punktete. Stärker als in den Monaten zuvor präsentierte sich aber auch der freitägliche Anime-Film um 20:15 Uhr. Dieser lief zuletzt vor ziemlich genau einem Jahr besser.

Die Sendung kommt somit auf einen Wochenschnitt in Höhe von neun Prozent. Das ist zugleich der beste seit mehreren Jahren. 0,92 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Freitagsfolge. Im Schnitt sicherte sich Vox am Freitag sechs Prozent Tagesmarktanteil.





