In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Auch am Freitag buchte Smava wieder über 300 Werbespots im deutschen Fernsehen – 316 waren es genau genommen. Damit kam der Kreditvermittler auf einen XRP-Wert in Höhe von rund 57, nur Carglass, RTL+ und XXXLutz hatten eine noch höhere Werbereichweite. Alle drei schafften dies aber mit deutlich niedrigerer Spotanzahl, XXXLutz etwa schaltete nur knapp 90 Mal. Das liegt daran, dass Smava seine Spots weiterhin sehr breit streut. Belegt wurden am Freitag in der Tat fast alle möglichen Sender. Zu den wenigen Kanälen auf denen keine Spots liefen, gehörten Das Erste, das ZDF, SuperRTL, Sky Bundesliga, Welt, Bild, Eurosport und der Disney Channel. Am Häufigsten gebucht wurde übrigens auf dem vergleichsweise reichweitenschwachen National Geographic, dicht gefolgt vom ebenfalls im Pay-TV beheimateten WarnerTVSerie.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Anders sah die Strategie von BDSK Handels für XXXLutz aus – weniger als 90 Spots bescherten der Firma mehr Aufmerksamkeit als die Fülle an Smava-Schaltungen. Fast jeder fünfte XXXLutz-Spot wurde nämlich bei RTL platziert, rechnet man die Buchungen bei Vox hinzu, kommt man auf rund ein Viertel des Werbeaufkommens. Weitere knapp 30 Prozent der Buchungen entfielen auf ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins.

© AdScanner

Den höchsten XRP am Freitag sicherte sich derweil Carglass – 74,87 Punkte in der Wertung bedeuteten Rang eins. Das Unternehmen hat ganz offenbar vor allem männliches Publikum im Auge, was erklärt, dass man besonders sogenannte Männersender mit Spots bedachte: DMAX und Sky port News landeten ganz vorne. Zum Mediamix gehörten an dritter Stelle mit je gleich vielen Buchungen aber auch RTLzwei, Sat.1 und Nachrichtensender Welt.