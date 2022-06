Wieder ein 1:1 für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der (noch recht neuen) UEFA Nations League – und wieder starke Reichweiten für den übertragenden Sender. Diesmal sicherte sich RTL weit über 30 Prozent Marktanteil. Konkret kam das Spiel der Elf von Trainer Hansi Flick auf 32,6 Prozent Marktanteil während der um 20:45 Uhr gestarteten ersten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel stieg die durchschnittliche Quote auf 37,7 Prozent. Insgesamt schauten 5,45 Millionen Menschen den ersten Durchgang, 7,41 Millionen waren in Halbzeit zwei vor den heimischen Fernsehern dabei. RTL sicherte sich mit der Übertragung die mit Abstand höchsten Werte des Tages. Mit gebührendem Abstand folgten im Ranking einige Programme der Öffentlich-Rechtlichen. Die "Tagesschau" kam im Ersten um 20 Uhr auf 3,24 Millionen Interessierte, die ZDF-Krimiwiederholung "Ostfriesengrab" landete ab 20:15 Uhr bei 3,04 Millionen, "Stralsund" schloss sich am späteren Abend mit 2,94 Millionen an.

Der 20:15-Uhr-Film im Ersten, "Ein Wochenende im August" landete bei sehr überschaubaren 1,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern – diese Reichweite reichte am Samstag für den zwölften Platz im Tages-Ranking. Mit 8,3 Prozent Marktanteil insgesamt lief es für den Film nicht gut, niedrig fielen die Quoten auch bei den 14- bis 49-Jährigen aus: 2,6 Prozent Marktanteil wurden erzielt.

Freuen wird sich Sky: Die laufende Formel-1-Saison präsentiert sich bis dato aus Sicht der Quoten nochmal stärker als die zurückliegende. Stark unterwegs war nun am Samstagnachmittag die Qualifikation zum Großen Preis von Aserbaidschan, ausgetragen in Baku. Ausgewiesen wurden Gesamtwerte der kompletten Übertragung, die um 15:30 Uhr startete und nach 17:45 Uhr beendet war. Die eigentliche Qualifikation nahm davon nur etwa die Hälfte der Sendezeit ein, während der Action auf der Strecke dürften die Quoten also nochmals höher gewesen sein. Über die komplette Laufzeit erreichte Sky Sport F1 starke 11,9 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, insgesamt schauten 360.000 Menschen die Live-Übertragung. Sky Sport F1 sicherte sich einen durchschnittlichen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,8 Prozent.

Gut unterwegs war auch Männersender Nitro mit seiner XXL-Übertragung. Seit Samstagnachmittag läuft dort das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Bis drei Uhr nachts schauten im Schnitt 2,2 Prozent der Umworbenen zu. Die Durchschnittsreichweite lag bei 120.000 Zusehenden. Auch Eurosport überträgt das Motorsport-Event und kam zwischen 15:30 Uhr und drei Uhr nachts auf 0,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Rund 40.000 Menschen schauten dort durchschnittlich zu.

