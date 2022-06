am 12.06.2022 - 09:03 Uhr

Allzu stark präsentiert sich Kabel Eins mit seinem Samstagabend-Line-Up bereits seit Wochen nicht. Entsprechend sind die in dieser Woche ermittelten Quoten keine Überraschung. Ein ab 20:15 Uhr gezeigter "9-1-1 Notruf LA"-Doppelpack kam bei den klassisch Umworbenen auf gerade einmal 3,5 und 3,1 Prozent. Nach 22:20 Uhr sackten die Werte einer "MacGyver"-Wiederholung sogar auf 2,3 Prozent ab.

Besser schlug sich da schon ein zur besten Sendezeit von Super RTL ausgestrahlter Film. "Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer" punktete mit 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt schauten 470.000 Menschen zu, bei allen lag der Super RTL-Film gleichauf mit der frühen Folge der von Kabel Eins gezeigten US-Serie. Durchaus gefragt war auch das Primetime-Programm von DMAX, etwa der zur besten Sendezeit gestartete "Camping-Clan", der in der klassischen Zielgruppe auf durchschnittlich 2,3 Prozent Marktanteil kam. 0,23 Millionen Menschen schauten zu.

Im SWR räumte zudem der "Schlager-Spaß" mit Andy Borg gehörig ab. Die um 20:15 Uhr gestartete Show sicherte sich weit überdurchschnittliche 7,0 Prozent bei allen, das entsprach einer Reichweite von 1,45 Millionen. Im TV-Ranking am Samstag bedeutete das Platz 15 aller Sendungen. Der SWR kam somit auf 3,1 Prozent Tagesmarktanteil, lag also gleichauf mit RTLzwei beim Gesamtpublikum und nur ein Zehntel hinter ProSieben.

Eher unspektakulär präsentierte sich derweil ZDFneo am Samstagabend mit der Ausstrahlung des Films "Das Netz": Rund 350.000 Menschen interessierten sich dafür und bescherten dem öffentlich-rechtlichen Spartensender 1,7 Prozent Marktanteil insgesamt und 1,8 Prozent bei den Jungen. Schwerer hatte es ab 19:45 Uhr das Format "13 Fragen", das nur 0,14 Millionen Personen erreichte – und damit nicht über 0,9 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV