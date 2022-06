Mit dem Start von "Gala" kehrte die Wochenend-Ausgabe von "Exclusiv" zurück auf dem Sonntag, wo das Promi-Magazin mit Frauke Ludowig nun sogar den prominenteren Sendeplatz um 19:05 Uhr bespielen darf. Zum Auftakt sorgte das auf Anhieb für ordentliche Quoten: Mit 1,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verzeichnete "Exclusiv - Weekend" auf Anhieb die bislang höchste Reichweite des Jahres. Schon beim Gesamtpublikum war damit ein Marktanteil von 9,9 Prozent drin.

Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 10,8 Prozent erzielt, während "Galileo Plus" parallel dazu bei ProSieben mit 10,0 Prozent übrigens ebenfalls einen Jahresbestwert markierte. Hilfreich war sicher auch der Rückenwind durch "RTL aktuell", das zuvor sogar 2,61 Millionen Menschen erreichte und 17,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erzielte. Auch in der Zielgruppe waren die Nachrichten mit 16,3 Prozent außerordentlich gefragt. "Martin Rütter - Die Welpen kommen" hatte zudem am Nachmittag ab 16:20 Uhr bereits knapp eine Million Menschen zu RTL gelockt und für einen guten Marktanteil von 12,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe gesorgt.

Zur Tagesmarktführerschaft von RTL beim jungen Publikum trug am Sonntag aber auch eine erfolgreiche Primetime bei: Der Spielfilm "Angel Has Fallen" verzeichnete zur besten Sendezeit im Schnitt 2,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und musste sich in der Zielgruppe nur dem "Tatort" geschlagen geben - hier fiel der Marktanteil mit 13,3 Prozent so hoch aus wie seit elf Monaten bei keinem Film mehr auf diesem Sendeplatz. Zum Vergleich: "Black Panther" kam bei ProSieben auf 8,7 Prozent, "Honig im Kopf" musste sich in Sat.1 mit 6,8 Prozent begnügen.

Durch den erfolgreichen Vorlauf gab's dann auch einen Hoffnungsschimmer für "Stern TV am Sonntag": Nachdem das Magazin bislang meist schwach performte, waren in dieser Woche nun immerhin 10,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin. Auch insgesamt markierte "Stern TV am Sonntag" mit 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,8 Prozent Marktanteil am späten Abend einen neuen Bestwert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV