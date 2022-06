Bei Kabel Eins dreht sich derzeit an zwei Sonntag alles um "Die Lieblingsmarken der Deutschen". Zum Auftakt war die neue Reihe durchaus erfolgreich: Auf dem Sendeplatz um 18:08 Uhr erreichte die erste Folge, die sich mit dem Möbelriesen Ikea beschäftigte, im Schnitt 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 180.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 5,3 Prozent und damit klar über dem Senderschnitt.

Noch besser lief es für die zweite Folge, die Kabel Eins ab 20:15 Uhr zeigte: Hier zog der Marktanteil auf überzeugende 6,5 Prozent in der Zielgruppe an. Insgesamt interessierten sich im Schnitt 700.000 Personen für die Marke Aldi. Gut lief im weiteren Verlauf des Abends auch das Zusammenspiel mit "Abenteuer Leben am Sonntag", das noch 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher hielt und für 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sorgte.

Auch Vox fuhr am Sonntag mit seinen Eigenproduktionen gut: So erreichte eine alte Folge von "Biete Rostlaube, suche Traumauto" gegen 16 Uhr im Schnitt bereits rund eine halbe Million Menschen. In der Zielgruppe lag der Marktanteil, ebenso wie bei "auto mobil" danach, bei 7,7 Prozent. "Die Urlauber" und "Ab ins Beet" sorgten danach für Werte von 7,8 und 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Etwas schwächer lief es um 20:15 Uhr für "Hot oder Schrott", das auf 5,9 Prozent Marktanteil kam, ehe sich "Prominent!" jedoch noch auf 8,2 Prozent steigerte.

Schwächster der acht großen Sender war in der Primetime übrigens RTLzwei, das mit dem Spielfilm "Die Wolke" auf nur 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Mehr als 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren damit nicht zu haben. Beim Gesamtpublikum reihte sich RTLzwei noch hinter ZDFneo ein, wo "Ein starkes Team" von 860.000 Personen gesehen wurde.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV