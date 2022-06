Mehr als 20 Jahre, nachdem Günther Jauch erstmals in einer Fernsehshow dem IQ der Deutschen auf den Grund ging, hat sich RTL am Montagabend an eine Neuauflage gewagt und ist damit insbesondere beim jungen Publikum gut gefahren. Mit 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "Der große IQ-Test" mit Sonja Zietlow und Wigald Boning in der Zielgruppe einen erfolgreichen Marktanteil von 14,9 Prozent. Mehr junge Menschen lockten zum Start in die Woche nur die "Tagesschau" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor den Fernseher.

Insgesamt blieb die Live-Show zwar klar hinter den Werten zurück, die für RTL auf diesem Sendeplatz mit "Wer wird Millionär?" drin gewesen wären, doch auch mit 1,93 Millionen Personen, die 9,7 Prozent Marktanteil entsprachen, kann man in Köln inzwischen ziemlich gut leben. Zudem hielt der "IQ-Test" das Publikum offensichtlich gut bei der Stange, denn "RTL Direkt" kam in der Show-Pause um 22:15 Uhr mit 1,90 Millionen Zuschauenden sowie 14,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf sehr ähnliche Werte.

Mit einem Tagesmarktanteil von 11,4 Prozent lag RTL am Montag dann auch unterm Strich deutlich vor der Konkurrenz. Zum Vergleich: ProSieben kam in der Zielgruppe als Zweitplatzierter auf gerade mal 6,6 Prozent Marktanteil - auch, weil die US-Serien am Abend einmal mehr enttäuschten. Hilfreich waren aber auch solide Quoten am Nachmittag, wo "Die Retourenprofis" bis zu 11,7 Prozent Marktanteil schafften und auch "RTL aktuell" um 17:00 Uhr sowie "Explosiv Stories" zweistellig unterwegs waren.

Einen ordentlichen Einstand legte derweil um 20:15 Uhr die neue Rankingshow "Krass und Crazy" bei RTLzwei hin. Mit 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte das Format eine fast doppelt so hohe Reichweite wie "Birgits starke Frauen" in Sat.1. In der Zielgruppe lag der Marktanteil mit 5,2 Prozent zudem über dem Senderschnitt - einer Fortsetzung dürfte damit nichts im Wege stehen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV