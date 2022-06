Innerhalb von nur eineinhalb Wochen absolvierte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gleich vier Länderspiele - und nachdem die ersten drei jeweils mit einem 1:1 endeten, konnte der Fluch des Unentschiedens am Dienstagabend mit einem 5:2-Erfolg gegen Italien endlich überwunden werden. Erfolgreich war aber nicht nur die Nationalelf, sondern auch das ZDF, wo die Live-Übertragung zu sehen war. Durchschnittlich 8,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten, noch ein paar mehr als vor einer Woche beim Spiel gegen die Niederlande.

Der Marktanteil lag bei herausragenden 36,3 Prozent und fiel beim jungen Publikum sogar noch höher aus: Dort sorgten 2,32 Millionen 14- bis 49-Jährige für hervorragende 39,3 Prozent Marktanteil. Auffällig: Die beiden im ZDF ausgestrahlten Länderspiele erreichten deutlich mehr Menschen als die bei RTL gezeigten Spiele. Diese hatten im Schnitt jeweils weniger als sechs beziehungsweise sieben Millionen Fans vor den Fernseher gelockt.

Stark war das ZDF am Dienstag auch im Umfeld des Spiels: Die Vor- und Nachberichte lockten jeweils etwa fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, gegen 23 Uhr lag der Marktanteil des Senders bei 29,9 Prozent. In der Halbzeit punktete auch das "heute-journal" mit 8,11 Millionen Zuschauenden und 35,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Gefragt war zudem "Markus Lanz": 1,42 Millionen Personen verfolgten zu später Stunde die Talkshow, sodass Marktanteile von 16,3 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 10,9 Prozent bei den Jüngeren drin waren.

Die Konkurrenz konnte da nur hinterherschauen: Am besten lief es noch für die beiden ARD-Serien "Die Kanzlei" und "In aller Freundschaft", die auf 3,40 Millionen beziehungsweise 3,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kamen. In der Zielgruppe verzeichnete eine "Undercover Boss"-Wiederholung bei RTL recht solide 9,0 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,29 Millionen Zuschauende, während ProSieben mit "Big Countdown" auf 7,4 Prozent kam. Sat.1 kam mit "Navy CIS: Hawaii" zum Start in den Abend dagegen trotz neuer Folge nicht über 4,8 Prozent hinaus.

