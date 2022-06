Am Dienstag testete RTLzwei mit "Bastian Schlüter: Der Crime-Reporter" ein neues Format in der Primetime - doch welche Schlüsse der Sender aus dem Testlauf ziehen will, ist absolut fraglich, immerhin besitzen die Quoten nahezu keine Aussagekraft, lief die Sendung doch in direkter Konkurrenz zum Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Italien, das fast 40 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum verzeichnete. Große Sprünge waren für die Pilotfolge daher kaum zu erwarten.

Tatsächlich lief es mit 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für Bastian Schlüter nicht allzu berauschend. Eine alte Folge von "Armes Deutschland" konnte die Quoten am späten Abend jedoch noch einmal steigern und erreichte 450.000 Menschen. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil der Reportage-Reihe auf 4,5 Prozent.

Auch Vox programmierte gegen die Nations League eine Erstausstrahlung um 20:15 Uhr, konnte damit aber ebenfalls nichts reißen. Die Duett-Folge von "Sing meinen Song" geriet dementsprechend mit gerade mal 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unter die Räde - beides bedeuteten neue Allzeit-Tiefs für das Format. Für "die lustigsten Duette" war am späten Abend sogar nur ein Marktanteil von 2,9 Prozent drin.

Auch für Kabel Eins startete der Abend verhalten: Nur 490.000 Personen und ein Marktanteil von 3,6 Prozent in der Zielgruppe gab's für "Karate Kid", doch mit "Karate Kid IV - Die nächste Generation" steigerte sich der Sender nach 23 Uhr noch auf sehr gute 6,5 Prozent. Eine beachtliche Reichweite gab's zur besten Sendezeit dagegen für ZDFneo, wo "Marie Brand und der Charme des Bösen" von 1,27 Millionen Menschen gesehen wurde.

Auch der bei Nitro gezeigte Spielfilm "#Timeline" lag mit 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gut im Rennen. Gleiches gilt für die Serien bei ProSieben Maxx: Dort startete "Family Guy" mit 2,2 Prozent Marktanteil in den Abend, zu später Stunde steigerte sich die Serie gar auf bis zu 2,9 Prozent. Bei Sixx markierten zwei Folgen der neuen Serie "Roswell: New Mexico" mit Marktanteilen von jeweils nur 0,3 Prozent in der Zielgruppe im Gegenzug neue Tiefs.

