Mit 2,6 Prozent Tagesmarktanteil bei allen lief es für den ein eher älteres Publikum ansprechenden Sender RTL Up am Mittwoch ganz ausgezeichnet. Auch Sat.1 Gold zog reges Interesse auf sich. Der Best-Ager-Sender gelangte in der Endabrechnung auf ebenso starke 2,4 Prozent. Bei RTL Up waren es erneut zahlreiche Wiederholungen von alten Gerichtssendungen, die die Quoten in die Höhe trieben. So kam die ab 16 Uhr gesendete Wiederholung von "Das Familiengericht" auf 5,3 Prozent Marktanteil bei allen Personen. 0,45 Millionen Menschen schauten zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden starke 4,1 Prozent gemessen. Mittags hatten sich bereits "Die Trovatos" und somit eine Detektivserie Werte von teils mehr als drei Prozent des Gesamtmarktes gesichert.

Auch alte US-Serien, die im Nachmittagsprogramm von Sat.1 Gold beheimatet sind, waren sehr erfolgreich. 3,2 Prozent generierte etwa das ab kurz nach 17 Uhr gesendete "Hart aber herzlich", bei rund 2,5 Prozent lagen davor die Ausstrahlungen von "Unsere kleine Farm" und "Diagnose: Mord" im Doppelpack. Zur Primetime setzte Sat.1 Gold auf die frischere US-Serie "Navy CIS: New Orleans" und sicherte sich damit 2,1 und 2,4 Prozent Marktanteil insgesamt (0,43 und 0,50 Millionen Zusehende). Bei den Umworbenen kam die Ausstrahlung auf 0,9 und 1,2 Prozent.

RTL Up sah daher nur die Rücklichter von Sat.1 Gold. "Mordfälle USA – Täterinnen auf der Spur" sicherte sich um die 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und jeweils 1,4 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die gezeigte Doppelfolge ab 20:15 und 21:05 Uhr auf 1,0 sowie 0,9 Prozent. Ein Flop ist bis dato die US-Serie "For the People" bei sixx: Zwei weitere Folgen kamen nach 20:15 und 21:15 Uhr nicht über 0,3 sowie 0,2 Prozent Marktanteil hinaus, "The Bold Type" ist mit nur noch 0,1 Prozent ein Kandidat für eine baldige Absetzung.

Einen durchschnittlichen Abend erlebte indes Kabel Eins mit der Ausstrahlung des Films "Monsieur Claude und seine Töchter", die auf 4,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gelangte. Insgesamt schauten 0,66 Millionen Personen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV