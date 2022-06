In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Dass "jeder Sprachen lernen kann" ist die Vision der Firma Lesson Nine, die mit Babbel ein Produkt betreibt, dass das Erlernen von Sprachen online ermöglicht. Nun erhöht Lesson Nine merklich den Werbedruck für Babbel – am Mittwoch schaffte es das Unternehmen mit seinen Spots sogar unter die Top10 der meistgesendeten Werbefilme. Die Babbel-Kampagne, die am Montag erst startete, erreichte damit ihren (vielleicht nur vorläufigen) Höhepunkt. Davor hatte Lesson Nine zuletzt am 22. Mai Werbeplätze belegt.

© AdScanner

Werbespitzenreiter mit 305 geschalteten Spots war derweil auch am Mittwoch wieder Smava. Auch hier wurden in erster Linie kleinere Sender gebucht, der XRP-Wert lag bei rund 4.7. Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.