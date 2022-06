Sowohl RTL als auch Sat.1 haben sich an Fronleichnam in der Primetime dem Urlaub gewidmet, doch wirklich zufrieden kann man mit der Performance am Tag danach weder in Köln noch in Unterföhring sein. So verzeichnete das "Sat.1 Spezial" mit dem ersten von drei "Urlaubschecks" um 20:15 Uhr im Schnitt nur 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 6,7 Prozent in der Zielgruppe. Immerhin: Das Zusammenspiel mit "Akte" klappte gut, sodass sich das Magazin anschließend noch auf 7,3 Prozent steigerte.

Bei RTL brachte es "Endlich Sommer - Die kuriosesten Urlaubsgeschichten" auf etwas bessere 8,3 Prozent Marktanteil, doch wirklich berauschend ist dieser Wert freilich nicht. Insgesamt schalteten nur 1,17 Millionen Menschen ein. Auch "RTL Direkt" konnte im Anschluss nichts reißen und fiel sogar auf 6,5 Prozent Marktanteil zurück. Erst ein "Stern TV Spezial" über die von dem Magazin seit vielen Jahren begleitete Familie Ritter sorgte danach noch für einen echten Aufschwung und bescherte RTL gute 11,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch insgesamt lief es mit 960.000 Zuschauenden besser als zuvor für "RTL Direkt". Die alles in allem durchwachsene Primetime reichte übrigens für die Tagesmarktführerschaft: Mit im Schnitt 9,3 Prozent Marktanteil lag RTL am Donnerstag in der Zielgruppe recht deutlich in Führung.

Beim Gesamtpublikum waren derweil die Öffentlich-Rechtlichen nicht zu schlagen, allen voran der "Zürich-Krimi" im Ersten. 4,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten trotz Wiederholung tolle 19,4 Prozent Marktanteil, nachdem der "Brennpunkt" zuvor schon auf 4,14 Millionen sowie 19,6 Prozent Marktanteil gekommen war. Zugleich lief es für die Sondersendung auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent sehr gut. Die "Tagesschau" war zuvor mit 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 15,4 Prozent Marktanteil die meistgesehene Sendung des Tages in der jungen Altersgruppe.

Gefragt war aber auch das ZDF, wo das "heute-journal" gegen 22 Uhr auf 3,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, die den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 16,4 Prozent trieben. "Die Bergretter" brachten es zuvor bereits auf 3,35 Millionen. Am späten Abend erreichte "Maybrit Illner" derweil noch auf 2,13 Millionen Menschen, ehe "Markus Lanz" mit 1,47 Millionen einen Marktanteil von 15,8 Prozent beim Gesamtpublikum erzielte. Im Ersten lief's dagegen am späten Abend nicht mehr gut: Gegen Mitternacht enttäuschte "Alfons und Gäste" mit nur 310.000 Zuschauenden und 3,5 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV