Mit der Ausstrahlung von Film-Klassikern hat ZDFneo einen ungewöhnlich starken Abend erlebt. Beim öffentlich-rechtlichen Spartensender lief ab 20:15 Uhr "Zurück in die Zukunft" vor insgesamt rund 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Das bescherte dem Kanal insgesamt wunderbare 3,7 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil sogar auf 5,3 Prozent. Damit lag ZDFneo im direkten Film-Duell auf Augenhöhe mit ProSieben. ProSieben musste einen Film einschieben, weil man auf das eigentlich geplante "Beauty & the Nerd" verzichten musste (DWDL.de berichtete).

So lief bei ProSieben ab 20:15 Uhr nun "Game Night", das sich insgesamt aber mit gerade einmal 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauern richtig schwer tat und auch in der klassischen Zielgruppe ein Flop war. Der Film kam auf 5,0 Prozent Marktanteil. Somit ordnete er sich nicht nur hinter ZDFneo ein, auch innerhalb der Senderfamilie lief ein anderer Film stärker. Der mit Russell Crowe besetzte Streifen "Noah", den Kabel Eins ab 20:15 Uhr im Programm hatte, kam auf 6,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt schauten hier 1,01 Millionen Menschen zu.



Noch gefragter war unterdessen das Film-Programm von Vox: "Fifty Shades of Grey – Befreite Lust" sicherte sich bei den Umworbenen sehr starke 10,9 Prozent – von allen Primetimesendungen war nur ein 15 Minuten langer "Brennpunkt" im Ersten noch gefragter am Donnerstagabend. Insgesamt sicherte sich Vox 1,1 Millionen zusehende Personen. Für Vox war es das stärkste "Starkino" dieses Jahres, auf identische Werte kam der Sender auf dem Slot zuletzt im zurückliegenden September (damals mit "Fast & Furious 6").



ZDFneo legte derweil am späteren Abend weiter zu. "Zurück in die Zukunft II" steigerte die Quoten nach 22 Uhr auf 6,7 Prozent. 930.000 Menschen schauten im Schnitt zu. Der dritte Film der Reihe, der gegen 23:40 Uhr begann, ließ die Gesamtmarktanteile dann sogar auf 7,9 Prozent steigen, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden durchschnittlich sechs Prozent gemessen. Entsprechend kam ZDFneo am Donnerstag auf einen sehr starken Tagesmarktanteil: Mit 3,6 Prozent insgesamt war man siebtstärkste Kraft (und lag deutlich vor ProSieben, das nicht über 2,6% hinaus kam), bei den 14- bis 49-Jährigen überholte ZDFneo unter anderem RTLzwei. ZDFneo sicherte sich 4,6 Prozent. Auch für Vox lief es gut: Mit 7,3 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe belegte man Platz zwei.

Gespeist wurden die starken ZDFneo-Werte am Donnerstag auch vom Tagesprogramm. Nachmittags holten einzelne "Terra X"-Folgen über fünf Prozent bei den Jüngeren, am späten Nachmittag und Vorabend funktionierte "Nicht nachmachen!" mit bis zu 3,7 Prozent. Sehr erfolgreich war am Donnerstag aber auch der Nachrichtensender Welt, der nicht zuletzt mit seiner Berichterstattung zum Ukraine-Besuch von Bundeskanzler Scholz einen starken Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte. Die Pressekonferenz mit Wolodymyr Selenskyj erzielte sogar 3,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV