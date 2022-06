Bevor im Juli die neue Show "Doppelt kocht besser" im Vorabendprogramm startet, muss Sat.1 um 19:00 Uhr vorerst mit Doppelfolgen von "K11 - Die neuen Fälle" über die Runden kommen. Mit im Schnitt kaum mehr als fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist die Ermittler-Doku im laufenden Jahr kein Erfolg - und nach Besserung sieht es nicht aus. Am Donnerstag sah es für das Format sogar so schlecht aus wie noch nie: Gerade mal 2,0 Prozent Marktanteil verzeichnete Sat.1 um 19:26 Uhr mit "K11".

Die Reichweite lag bei den 14- bis 49-Jährigen bei nur 70.000 Zuschauenden. Besonders skurril: Sat.1 lag zu diesem Zeitpunkt noch hinter Sat.1 Gold, wo man aus unerfindlichen Gründen weiter alte "K11"-Folgen gegen die "neuen Fälle" sendet. Mit 2,9 Prozent Marktanteil war der Spartensender damit in der klassischen Zielgruppe deutlich erfolgreicher als das Hauptprogramm. Beim Gesamtpublikum hatte Sat.1 mit 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauern jedoch die Nase vorn, Sat.1 Gold verzeichnete mit "K11" aber durchaus beachtliche 530.000 Personen.

Am besten lief es für Sat.1 tagsüber - abseits des "Frühstücksfernsehens" - noch mit der "Klinik am Südring", die auf 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Um 14:00 Uhr hatte "Auf Streife" dagegen gerade mal 4,3 Prozent geschafft. Kein Wunder also, dass der Tagesmarktanteil des Senders mit 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einmal mehr recht überschaubar ausfiel.

Sat.1 Gold schlug sich derweil in der Primetime recht solide: Nach dem mäßigen Start des neuen Formats "Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter" lief es in dieser Woche deutlich besser. Mit einem Marktanteil von 1,6 Prozent konnte die Sendung mit Pangiota Petridou den Auftaktwert innerhalb von zwei Wochen glatt verdoppeln. Insgesamt waren diesmal 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer um 20:15 Uhr dabei. Erfolgreich war auch Sixx, wo "Elementary" bis zu 2,3 Prozent Marktanteil erzielte und sich "Scorpion" zu später Stunde sogar auf 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe steigerte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV