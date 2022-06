Die zweite Staffel der Hundeshow "Top Dog Germany" ist am Freitagabend bei RTL mit den mit Abstand besten Quoten ihrer Historie gestartet. Bei den klassisch Umworbenen kam die gut zweistündige Produktion auf 16,1 Prozent Marktanteil, man lag somit rund vier Prozentpunkte oberhalb des Schnitts der ersten Runde. 0,62 Millionen Werberelevante schalteten im Schnitt ein, insgesamt kam das Format ab 20:15 Uhr auf 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Auch Sat.1 setzte im direkten Gegenprogramm auf Showware – und auch hier gibt es vorsichtig gute Nachrichten. Denn Folge vier von "All Together Now" steigerte sich auf einen neuen Bestwert – zum zweiten Mal in Folge legte die Singshow zu. Ermittelt wurden nun auch für Sat.1 durchaus sehr passable 7,8 Prozent bei den klassisch Umworbenen. 0,76 Millionen Personen ab drei Jahren schalteten durchschnittlich ein.

Das Nachsehen hatte Vox: Dort lief eine Folge der "Hitwisser", die sechs Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe generierte. 0,57 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten durchschnittlich ein. RTL holte übrigens auch am späteren Abend noch beachtliche Quoten. "Die faszinierendsten Tiergeschichten der Welt" sicherten sich ab halb elf Uhr abends noch gute 12,8 Prozent und zeigten Sat.1 somit sehr deutlich die Rücklichter. In Sat.1 schloss sich an "All Together Now" ab 23 Uhr "Let the Music Play" mit einem Doppelpack an. Über 5,7 und 6,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen kam die Produktion jedoch nicht hinaus.

So setzte sich RTL in der Zielgruppe am Freitag auch in Sachen Tagesmarktanteil durch. Gemessen wurden 11,4 Prozent, womit der Sender vor ProSieben (9%) und Sat.1 (7,1%) ins Ziel kam. ProSieben erwischte mit dem 20:15-Uhr-Film "Iron Man" einen ordentlichen Abend, erzielt wurden damit im Schnitt 8,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen.

