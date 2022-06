am 18.06.2022 - 09:17 Uhr

Seit Mitte Mai setzt RTL nachmittags ab kurz nach 16 und kurz nach 17 Uhr auf die Scripted-Reality "SOS – Retter im Einsatz", die mit im Schnitt weniger als drei Prozent Marktanteil bisher aber noch kein Erfolg ist. Am Freitag nun setzte die Produktion ein echtes Quoten-SOS ab, eingefahren wurden nämlich die niedrigsten Ergebnisse aller Zeiten. Die Doppelfolge kam nicht mehr über 0,5 und 0,6 Prozent Marktanteil hinaus. Die Reichweite der 14- bis 49-Jährigen sank auf fast nicht mehr messbare rund 10.000 Fans. 90.000 und 130.000 Menschen schauten insgesamt zu.

Recht schwach präsentierte sich davor schon "Der Trödeltrupp" mit nur 2,8 Prozent bei den Umworbenen und auch "Köln 50667", das sich ab kurz nach 18 Uhr anschloss, war weit davon entfernt, ein Quotenerfolg zu sein. Im linearen Programm kam die gezeigte Folge nur noch auf 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den Umworbenen wurden 2,8 Prozent gemessen.

Respekt: "Berlin – Tag & Nacht" schaffte es danach, die Quote zu verdoppeln – auf 5,6 Prozent. Und auch der Primetime-Spielfilm von RTLzwei schlug sich schließlich gut; "Killer's Bodyguard" punktete mit 6,4 Prozent. RTLzwei schloss den Tag mit 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab.

Zu Ende gegangen ist am Freitag auch die bisher längste Staffel der ARD-Vorabend-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume. 169 Folgen waren zu sehen, die im Schnitt auf knapp 18 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt kamen. Genau 18 Prozent erzielte dann auch das Staffelfinale am Freitagvorabend im Ersten, das von 2,18 Millionen Personen gesehen wurde. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Produktion ebenso gefragt. Hier erzielte sie 8,4 Prozent. Ab Montag übernimmt nun "Gefragt - gejagt". Der 20:15-Uhr-Film im Ersten sicherte sich schließlich 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. "Meine Mutter will ein Enkelkind" holte 12,6 Prozent gesamt, fünf Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV