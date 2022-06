Nachdem sich "Wer weiß denn sowas?" am vorigen Freitag in die Sommerpause verabschiedete, ist seit dieser Woche um 18:00 Uhr im Ersten wieder "Gefragt - gejagt" zu sehen. Auch auf die schnelle Quizshow mit Alexander Bommes kann sich der Sender wieder verlassen - allen voran beim jungen Publikum, wo am Mittwoch bereits erstmals in diesem Jahr ein zweistelliger Marktanteil erzielt werden konnte. Mit 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "Gefragt - gejagt" sehr gute 10,1 Prozent Marktanteil.

Das Format lag damit auf seinem Sendeplatz zeitweise auf Augenhöhe mit RTL und deutlich vor Sat.1, ProSieben oder Vox. Insgesamt lief es ohnehin wieder gut: 2,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten hier für einen Marktanteil von 14,7 Prozent. Noch deutlich stärker war zu diesem Zeitpunkt allerdings das ZDF, das mit einer Wiederholung von "SOKO Wismar" auf 2,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, die den Marktanteil auf 20,1 Prozent trieben.

Ernüchternd dagegen die Quoten, die das ZDF um 19:25 Uhr mit seiner Serie "Blutige Anfänger" verbuchte: Eine alte Folge erreichte im Schnitt lediglich 1,84 Millionen Menschen und 9,3 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar nur 2,6 Prozent gemessen. In der Primetime war das ZDF dagegen auch beim jungen Publikum deutlich gefragter und steigerte sich mit dem "heute-journal" auf bis zu 10,3 Prozent Marktanteil, nachdem "Bares für Rares" zuvor schon mit 9,6 Prozent punktete.

Insgesamt war die Primetime-Ausgabe der Trödelshow mit 4,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die meistgesehene Sendung des Tages. Der Marktanteil belief sich auf sehr gute 20,6 Prozent. Das Erste verbuchte mit seinem "Brennpunkt" zum Erdbeben in Afghanistan zunächst noch 3,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, kam dann jedoch mit der Film-Wiederholung "Lang lebe die Königin" nicht über 2,17 Millionen Menschen sowie einen Marktanteil von 9,5 Prozent hinaus.

Gar nicht so weit dahinter rangierte übrigens ZDFneo, wo "Wilsberg" mit zwei Folgen auf mehr als 1,7 Millionen Zuschauende kam und den Marktanteil somit im Laufe des Abends auf stolze 9,2 Prozent steigerte. Der Spartensender lag damit in der Primetime beim Gesamtpublikum erneut vor sämtlichen Privatsendern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV