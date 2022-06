Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigste Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Die Zahlen sind aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone am ehesten jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

ProSieben hat am Freitagabend mit "Iron Man 2" durchaus Stärke bewiesen - und das, obwohl es für den Sender ziemlich verhalten losging. Zunächst musste sich der Spielfilm in den Vodafone-Haushalten noch hinter RTLzwei und seinem Film "Departed - Unter Feinden" einsortieren, doch Schritt für Schritt gelang es ProSieben, weitere Fans für seinen Streifen zu begeistern, sodass man mit der Zeit den Hollywood-Konkurrenten hinter sich lassen konnte.

Seine stärjste Phase hatte "Iron Man 2" dabei erst nach 22 Uhr - zu diesem Zeitpunkt arbeitete sich der Film zwischenzeitlich bis auf den dritten Platz im Sender-Ranking vor. Die Quoten-Kurve der Sat.1-Show "All Together Now" weist dagegen keine besonderen Steigerungen auf - einzig zwischen 21:45 Uhr und 22:00 Uhr, als sich "Top Dog Germany" bei RTL in der Werbepause befand und der Spielfilm im Ersten gerade zu Ende war, konnte die Sendung ein wenig besser performen.

Letztlich musste sich "All Together Now" aber den ganzen Abend über deutlich hinter der RTL-Show einsortieren. Generell hielt "Top Dog Germany" sein Publikum ziemlich gut bei der Stange und konnte nach 22 Uhr, als auch die Krimis im ZDF beendet waren, sogar zeitweise die Spitzenposition übernehmen. Am späten Abend blieb dann auch das Anschluss-Format "Die faszinierendsten Tiere der Welt" noch an der Spitze. Auffällig: Nach dem Ende von "Top Dog Germany" hielt das Format zunächst noch erstaunlich viele Tier-Fans vor dem Fernseher, erst nach der ersten Werbung kehrten viele nicht mehr zurück.

© AdScanner

ZapIn und ZapOut ist die tägliche Betrachtung des Nutzungsverhalten mit der Frage: Wohin verlieren die größten acht größten deutschen Vollprogramme ihre Zuschauenden im Verlaufe eines Tages eigentlich und von welchen Sendern wiederum zappt das Publikum zu ihnen? Unsere ZapMap liefert Erkenntnisse zu Wettbewerbssituationen: Zwischen welchen Sendern herrscht der intensivste Publikumsaustausch?