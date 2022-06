In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Am Freitag haben sowohl Burger King als auch McDonald's wieder kräftig die Werbetrommel gerührt für ihre Aktionen - und lagen dabei im AdScanner-Ranking nahezu gleichauf. Mit einer Reichweite von 62,65 lag Burger King mit seinen Spots für die Whoppery auf dem sechsten Rang gerade mal 0,13 XRP-Punkte vor dem Konkurrenten, der weiterhin für seine Gutscheine trommelt.

Auffällig ist jedoch, dass Burger King deutlich effizienter warb, denn um diesen XRP-Wert zu erzielen, benötigte Burger King lediglich 110 TV-Ausstrahlungen, während McDonalds's ganze 175 Mal warb. Diese Diskrepanz zeigte sich schon in den vergangenen Tagen und lässt sich damit erklären, dass McDonald's einen nicht unerheblichen Anteil seiner Werbespots beim Spartensender Comedy Central schaltete. Burger King konzentrierte sich dagegen viel mehr auf große Sender, wenngleich man auch kleinere nicht gänzlich außen vor ließ.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Ganz vorne machten unterdessen wieder Expedia, RTL+ und Check24 Travel die Plätze auf dem Treppchen unter sich aus. Mit Lidl und Edeka schafften es - pünktlich zum Wochenend-Einkauf - zudem zwei Supermarkt-Ketten in die Top 10 des AdScanner-Rankings.

In die Top 10 schaffte es außerdem der Autobauer Renault, der für seinen Mégane E-Tech in 30-sekündigen Spots warb. Interessant: Ein Großteil der Renault-Werbung lief im Disney Channel, wo man die Zielgruppe nicht unbedingt vermutet hätte. Aber auch Tele 5, ntv und RTLzwei zählten zu den Sendern, auf denen man der Renault-Werbung begegnen konnte. Vergleichsweise gering war der Anteil von RTL und Vox. Mit einem XRP von 52,94 brachten es die 104 Spots letztlich aber trotz der breiten Streuung auf eine nennenswerte Reichweite.