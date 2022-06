Mit Dokus, Reportagen und Filmen, die sich allesamt unterm Thema "Schatzsuche" zusammenfassen ließen, wollte Kabel Eins den ganzen Sonntag über mit einer monothematischen Programmierung punkten - traf den Geschmack seines Publikums damit aber gar nicht. Herzstück war die Reportage "Schatzsuche weltweit - Der Traum vom großen Fund", die um 20:15 Uhr aber nur auf sehr schwache 2,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Insgesamt sahen im Schnitt 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Immkerhin rettete "Abenteuer Leben am Sonntag" im Anschluss den Abend, weil der Zielgruppen-Marktanteil hier noch auf 5,0 Prozent anstieg.

Doch am Vorabend ging eine Spezialausgabe von "Abenteuer Leben" über Schatzsucher unter, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag ab 19:09 Uhr nur bei 2,1 Prozent in der Zielgruppe. Los ging's mit der Quotenmisere schon am frühen Morgen. "Outback Heroes", das um 6:21 Uhr die Sonderprogrammierung eröffnete, kam nicht über 1,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, danach steigerte sich "Australian Gold" nur langsam über 1,5 auf 2,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. "Die geheime Welt der Templer" ließ sich ab 9:20 Uhr mit 1,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zwar ebenfalls sehr schwach an, steigerte sich im Lauf der vier Folgen aber auf zuletzt zumindest ordentliche 4,8 Prozent. Dann tat der Wechsel zu "Die Schatzsucher von Oak Island" aber erneut nicht gut: Der Marktanteil sank auf 3,5 Prozent ab.

Am Nachmittag bestritt Kabel Eins nicht mit Dokus, sondern setzte stattdessen auf Filme. Während "Jackie Chan - Das Medaillon" ab kurz nach 15 Uhr mit 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls mau lief, wusste zumindest der Klassiker "Indiana Jones und der Tempel des Todes" zu überzeugen, der ab 17 Uhr 6,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfahren konnte. Alles in allem kam Kabel Eins an seinem Schatzsuche-Tag aber nicht über einen Tagesmarktanteil von 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus und bildete damit das Schlusslicht der acht Vollprogramme.

Zwischenzeitlich hatten Schatzsuche-Fans übrigens die Qual der Wahl, denn auch DMAX bediente die gleiche Zielgruppe. In der Primetime tat sich aber auch der Männersender schwer: "Die Schatzsucher - Goldrausch in Alaska" kam um 20:15 Uhr nicht über 0,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Goldrausch in Australien" und "Die Goldsucher vom Devil's Canyon" kamen danach auf 1,2 bzw. 1,1 Prozent Marktanteil. Besser lief es am Nachmittag, wo "Die Schatzsucher" aus Alaska Marktanteile bis zu 3,2 Prozent erzielen konnten.

Deutlich zufriedener sein kann man da schon bei RTLzwei mit seinem Sonntag: "Die Schnäppchenhäuser" steigerten sich den Nachmittag über auf bis zu 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Mein neuer Alter" erreichte ab 17.15 Uhr erfreuliche 6,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Am Vorabend lief "Grip" mit 5,0 Prozent Marktanteil solide und auch "Der Zoowärter" war um 20:15 Uhr mit 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zumindest kein Flop. Bei Vox konnte "Das perfekte Promi-Dinner" im Vergleich zur Vorwoche zulegen, blieb mit 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber dennoch unterm Soll. Für Vox-Verhältnisse schwer taten sich auch die Vorabend-Formate "Die Urlauber" und "Detlef goes Schlager" mit Marktanteilen von 5,2 und 5,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV