Mit insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen starken Werten präsentierte sich am Montagabend zur besten Sendezeit die Free-TV-Premiere von "Knives Out" im Ersten. Wegen eines "Brennpunkts" startete die Ausstrahlung erst um 20:30 Uhr und sicherte sich dann rund zwei Stunden lang im Schnitt 3,16 Millionen Zusehende (12,8%). Während die Gesamtergebnisse nicht übermäßig herausragend waren (und dennoch höher lagen als alle privaten Programme am Montag), dürften die Programmverantwortlichen an der Quote bei den 14- bis 49-Jährigen Gefallen finden. Der Kinofilm sicherte sich im TV im Schnitt 9,6 Prozent.

Im ZDF lief ab 20:15 Uhr die Wiederholung eines Films, der 2021 bei seinem TV-Debüt weit über neun Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in den Bann zog. Und auch die Wiederholung kam auf starke Ergebnisse. "Requiem für einen Freund" erreichte diesmal 4,48 Millionen Personen ab drei Jahren, mit 17,4 Prozent Marktanteil ging die Marktführung an den Stoff. 6,5 Prozent wurden bei den Jüngeren erzielt.

Sowohl Das Erste als auch das ZDF berichteten am Montag ausführlich über das G7-Treffen in Elmau; 4,5 Millionen Menschen sahen einen darüber berichtenden "Brennpunkt" im Ersten ab 20:15 Uhr, 2,07 Millionen Leute ein "ZDF Spezial" ab kurz nach 19:20 Uhr. Ermittelt wurden bezogen auf die ARD-Sendung starke 17,8 Prozent Marktanteil, womit die ZDF-Sendung angesichts etwas mehr als zehn Prozent nicht mithalten konnte.

Auf einen Film zur besten Sendezeit setzte derweil auch Kabel Eins; und hatte damit großen Erfolg. Der Klassiker "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" sicherte sich durchschnittlich 8,2 Prozent bei den Umworbenen. 1,29 Millionen Personen ab drei Jahren schalteten durchschnittlich ein. Auch der um kurz vor 23 Uhr gestartete Streifen "Tango & Cash" machte seine Sache mit noch 7,5 Prozent in der Zielgruppe bis in die Nacht hinein ziemlich gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV