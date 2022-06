In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Hinter den Spots für Streamingdienst RTL+, die RTL Deutschland aufs seinen eigenen Sendern weiterhin in großer Zahl als Eigenwerbung schaltet, platzierten sich mit Check24 Travel und Expedia gleich zwei Plattformen, über die Reisen gebucht werden können. Dabei setzten beiden auf eine sehr unterschiedliche Belegungs-Strategie: Die "Unvergleichliche Show" von Check24 lief weniger als halb so oft wie der Zitronen-Spot von Expedia und hauptsächlich auf größeren Sendern - wobei die RTL-Sender deutlich häufiger belegt wurden als jene von Seven.One Entertainment. Expedia hingegen strahlte seine Spots fast 250 Mal aus, davon aber sehr häufig auf kleineren Sendern. Von den größeren Sendern war nur RTLzwei stärker vertreten - hier war insbesondere das passende Umfeld "Bella Italia" belegt worden.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Expedia belegt mit den 246 Ausstrahlungen auch Rang 2 in der Hitliste der Marken, für die die meisten Spots geschaltet wurden. Häufiger liefen auch am Montag wieder nur Spots für Smava, über 300 waren es wieder an der Zahl. Die Gesamt-Reichweite von lediglich 45,73 XRP zeigt aber schon, dass sie nur auf kleineren Sendern oder in zeitlichen Randbereichen des Programms zu sehen waren. Noch auffälliger ist das bei fahrrad.de: 239 Spot-Ausstrahlungen brachten es nur auf eine Brutto-Reichweite von knapp unter 21 XRP. Von den größeren Sendern wurde nur Kabel Eins nenneswert belegt, der am stärksten belegte Sender war stattdessen Bild.