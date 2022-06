am 29.06.2022 - 09:15 Uhr

Bereits am Montag lief die spätere "Zwischen Tüll und Tränen"-Folge im Vox-Nachmittagsprogramm mit mehr als zehn Prozent Marktanteil überdurchschnittlich stark. Am Dienstag nun steigerte sich die Produktion nach 17 Uhr auf ihre beste Quote seit 2018 – die mittäglichen Wiederholungen mal ausgenommen. Gemessen wurden beeindruckende 12,6 Prozent Marktanteil. Mit diesem Ergebnis landete "Zwischen Tüll und Tränen" im Timeslot auf ähnlichem Niveau wie RTL – und sonst vor allen anderen Sendern.

Bereits die frühe "Tüll"-Folge, gestartet um 16 Uhr, gab mit etwas mehr als acht Prozent in der Zielgruppe ein gutes Bild ab. "Shopping Queen" war eine weitere Stunde vorher auf 6,4 Prozent gekommen. Gut schnitt der Sender auch abends ab: Gezeigt wurden dort zwei Folgen von "Hot oder Schrott", die auf Zielgruppen-Marktanteile in Höhe von 7,6 und 9,0 Prozent kamen.

Recht passabel schnitt auch "Deutschland – Deine Schulden" im RTLzwei-Programm ab. Gemessen wurden durchschnittlich 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt entschieden sich durchschnittlich rund 620.000 Leute für das Programm. "Armes Deutschland" steigerte sich danach schließlich auf noch bessere 6,6 Prozent.

Wunderbar lief der Abend auch für Nitro. Der Spartensender setzte auf zwei Filmklassiker, nämlich die ersten beiden "Rocky"-Filme, die jeweils 0,41 Millionen Menschen ab drei Jahren erreichten. 2,7 Prozent holte der 20:15-Uhr-Film, nach 22:30 Uhr waren bei der Revanche dann sogar 4,5 Prozent der Werberelevanten am Start.

Und dann wäre da noch der Erfolgslauf der Krankenhaus-Weekly "In aller Freundschaft". Schon in den zurückliegenden Wochen gab es da einige sehr positive Quotennews und diese sollen auch diesmal nicht abreißen. Ab 21:20 Uhr überzeugten die Geschichten der Sachsenklinik im Ersten diesmal mit 10,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt wurden 19,1 Prozent erzielt, das war zugleich die beste Quote seit August 2017. 4,51 Millionen Menschen schalteten ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV