am 29.06.2022 - 09:21 Uhr

Im deutschen Fernsehen so präsent wie lange nicht war am letzten Tag des G7-Gipfels in Elmau Bundeskanzler Olaf Scholz. Er stand nicht nur auf einer Pressekonferenz Rede und Antwort, sondern stellte sich gleich mehreren deutschen Fernsehsendern. Unter anderem räumte Das Erste seine Primetime ab 20:15 Uhr für rund 15 Minuten frei. Auffallend bei den Quoten von "Farbe bekennen": Mit elfeinhalb Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Statements des Bundeskanzlers insbesondere bei den Jüngeren stark nachgefragt. 3,19 Millionen Menschen schauten insgesamt zu.

Ähnliches lässt sich auch bei RTL beobachten. Ein Gespräch von Pinar Atalay mit Scholz lief dort ab kurz vor halb ein Uhr nachts, direkt im Anschluss an das "Nachtjournal". Gemessen wurden gute 11,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Gegenüber den Nachrichten zuvor stieg die Quote um 0,6 Prozentpunkte. Das Scholz-Interview kam insgesamt auf 0,56 Millionen Zuschauende.



Dem Nachrichtensender Welt hatte ein Scholz-Interview, das nachmittags ab 14 Uhr gezeigt wurde, ebenfalls wunderbare Marktanteile beschert: 4,4 Prozent wurden bei den Umworbenen gemessen - nach Welt-Angaben war dies somit der marktanteilsstärkste Einzeltalk in der Historie des Nachrichtensenders. Insgesamt kamen die Kanzler-Antworten auf 0,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mitbewerber ntv punktete unter anderem mit der Übertragung der Pressekonferenz zum Abschluss des G7-Gipfels ab 12:30 Uhr: Diese erreichte bei den Jüngeren 3,1 Prozent, insgesamt schauten rund 160.000 Menschen zu. Parallel wurde sie auch von Phoenix übertragen – der Sender kam auf rund 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV