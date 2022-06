Auch wenn man bei RTL den Primetime-Sieg gegen "Aktenzeichen" im ZDF verpasste: Beim Blick auf die Quoten vom Mittwochabend dürfte man ziemlich zufrieden sein. "Die Bachelorette" konnte den Quotenrückgang aus der vergangenen Woche wieder mehr als wettmachen und steigerte sich um 20:15 Uhr auf starke 13,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - das war für das Format der höchste Wert seit dem Auftakt der vorletzten Staffel. Insgesamt zog die Reichweite um 200.000 auf 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, was 5,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Nachdem sich die "Bachelorette" in der vergangenen Woche noch ProSieben geschlagen geben musste, sahen Sebastian Pufpaff und Elton diesmal nur die Rücklichter von RTL. Das Zusammenspiel von "TV Total" und "Blamieren oder Kassieren XL" funktionierte zwar erneut gut, allerdings auf etwas niedrigerem Quotenniveau als in der vergangenen Woche. "TV total" erreichte diesmal 11,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Blamieren oder Kassieren" kam danach auf 11,3 Prozent, das waren 1,2 bzw. 1,4 Prozentpunkte weniger als sieben Tage zuvor. Die Gesamt-Reichweite lag bei beiden Sendungen bei rund einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern.

"Balls - Für Geld mach ich alles" konnte im Anschluss hingegen nicht überzeugen und erzielte nur 7,3 und 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch RTL tat sich am späteren Abend etwas schwerer, blieb aber im zweistelligen Bereich: "RTL direkt" erzielte 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Stern TV" erreichte danach noch 10,5 Prozent Marktanteil.

In Sat.1 ging unterdessen der "Club der guten Laune" zu Ende, der nach den miserablen Quoten ja schon seit längerem nur noch am späten Abend läuft. Während in den letzten Wochen immerhin die ersatzweise ins Programm genommenen Primetime-Filme ihre Sache recht gut machten, kam diesmal der Film "25 km/h" dort schon nicht über maue 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Das Finale von "Club der guten Laune" blieb dann sogar bei 4,0 Prozent Marktanteil hängen - der bislang schwächste Wert seit dem Wechsel in den späteren Abend. Insgesamt interessierten sich im Schnitt nur 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dafür, wie die Promi-Reality zu Ende ging.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV