am 04.07.2022 - 09:14 Uhr

Sehr gut aus dem Startblock gekommen ist – insbesondere mit der Primetime-Folge – die frische Kabel-Eins-Eigenproduktion "Deutschlands größte Geheimnisse", die am Sonntagabend ab 20:15 Uhr im Schnitt 6,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen einfuhr. Eine am Vorabend gezeigte erste Folge des Formats war auf vier Prozent gekommen. Diese sahen insgesamt 0,46 Millionen Menschen, zur Primetime wurde dieser Wert dann in etwa verdoppelt und lag bei 0,89 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV