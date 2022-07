Mehr als drei Monate nach dem Neustart am Morgen sind die RTL-Quoten weiterhin ernüchternd. Nur selten gelingt es den neuen "Punkt"-Magazinen, zweistellige Marktanteile zu erzielen. Wie stark die Quoten schwanken können, zeigen dabei die letzten Tage: Verzeichnete "Punkt 6" noch am Montag beachtliche 14,6 Prozent in der Zielgruppe, so markierte die Sendung am Mittwoch mit kläglichen 3,1 Prozent ein neues Allzeit-Tief.

Gerade einmal 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte "Punkt 6", ehe sich "Punkt 7" anschließend auf immerhin 250.000 steigerte. In der Zielgruppe ging der Marktanteil deutlich auf 8,4 Prozent nach oben, doch schon "Punkt 8" musste sich eine Stunde später wieder mit 5,5 Prozent begnügen. Zum Vergleich: Das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" kam im Schnitt über fast fünf Stunden hinweg auf 15,5 Prozent und erzielte in der Spitze sogar mehr als 21 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Marktanteil-Langzeittrend: Punkt 6 Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Probleme bereitete RTL am Mittwoch aber nicht nur die Früh-Schiene: Am Abend geriet "RTL Direkt" nach der "Bachelorette" mit schwachen 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unter die Räder. Danach konnte auch "Stern TV" nicht viel reißen: Lediglich 940.000 Personen sowie 7,2 Prozent Marktanteil waren für das Magazin drin - bei den 14- bis 49-Jährigen bedeutete das den schwächsten Wert des laufenden Tages. Dass RTL dennoch die Tagesmarktführerschaft einfuhr, hat der Sender nicht zuletzt einem erfolgreichen Vorabend zu verdanken.

Davon ist Sat.1 dagegen noch weit entfernt, auch wenn der Quoten-Trend der neuen Vorabend-Show "Doppelt kocht besser" weiter leicht nach oben zeigt: Am Mittwoch erzielte das Sat.1-Format um 19:00 Uhr immerhin 5,2 Prozent Marktanteil, die Gesamt-Reichweite steigerte sich auf 570.000 Zuschauende. Vom "Perfekten Dinner" blieb "Doppelt kocht besser" aber erneut ein ganzes Stück entfernt: Die Koch-Doku verzeichnete am Mittwoch ordentliche 7,4 Prozent in der Zielgruppe bei insgesamt 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV