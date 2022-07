Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr war Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag zu Gast bei Maybrit Illner. Nachdem Anfang März noch über vier Millionen Menschen eingeschaltet hatten, fiel das Interesse am Auftritt des Kanzlers diesmal etwas geringer aus - gleichwohl waren für die ZDF-Talkshow erneut starke Quoten drin. Durchschnittlich 2,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ab 22:27 Uhr ein und sorgten für 17,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Das ZDF erreichte damit zu später Stunde mehr als doppelt so viele Menschen wie der stärkste Privatsender zur besten Sendezeit.

Für "Maybrit Illner" war es zugleich die höchste Reichweite seit Ende April. Davon wirderum profitierte "Markus Lanz", der es im weiteren Verlauf des Abends auf 1,91 Millionen Personen brachte und sich auf hervorragende 21,5 Prozent Marktanteil steigerte. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte Lanz ebenfalls tolle 13,7 Prozent, nachdem Illner zuvor bereits mit 9,7 Prozent überzeugte. Auch das "heute-journal" konnte mit 9,8 Prozent bei den Jüngeren punkten. Insgesamt sorgten 4,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für einen Marktanteil von 20,3 Prozent.

Zuschauer-Trend: Maybrit Illner Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Zuvor lieferten sich schon "Die Bergretter" einen spannenden Quoten-Zweikampf mit "Kommissar Dupin" im Ersten, der letztlich knapp das Rennen machte: Während die Krimi-Wiederholung auf 4,56 Millionen Personen sowie 18,5 Prozent Marktanteil kam, erreichte die ZDF-Serie - ebenfalls mit einer alten Folge - im Schnitt 4,45 Millionen Menschen, die 18,0 Prozent entsprachen. Um 20:15 Uhr hatte der "Brennpunkt" im Ersten über den Rücktritt von Boris Johnson indes zunächst 4,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher gelockt, darunter 730.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der jungen Altersgruppe lag der "Brennpunkt" mit 14,7 Prozent Marktanteil somit vor den Privatsendern.

Meistgesehene Sendung des Tages vor "GZSZ" war bei den 14- bis 49-Jährigen übrigens die "Tagesschau", die alleine im Ersten auf 890.000 Zuschauende und 17,7 Prozent Marktanteil kam. Durchschnittlich 4,39 Millionen Menschen schalteten um 20:00 Uhr insgesamt ein. Eine Stunde zuvor brachte es schon die "heute"-Sendung im ZDF mit 3,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer auf 19,0 Prozent Marktanteil, ehe das "ZDF spezial" von 2,79 Millionen gesehen wurde. Ebenfalls stark: "RTL aktuell" mit 2,96 Millionen Personen und einem Marktanteil von 18,4 Prozent in der Zielgruppe. Unter den News-Sendern schnitt derweil ntv mit 1,6 Prozent Marktanteil am Donnerstag besser ab als Welt, das 1,3 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV