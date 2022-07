Vox hat am Donnerstag mit seiner Datingshow "First Dates - Ein Tisch für Zwei" einen neuen Quoten-Rekord eingefahren. Um 18:00 Uhr trieben 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren den Marktanteil auf sehr gute 11,3 Prozent - besser lief es für das Format mit Roland Trettl noch nie. Insgesamt schalteten 900.000 Menschen ein, um "First Dates" zu sehen. Schon an den vorherigen Tagen war die Sendung mit Marktanteilen von mehr als acht Prozent überaus erfolgreich, am Dienstag waren sogar bereits 9,9 Prozent in der Zielgruppe drin.

Rückenwind kam am Donnerstag von der Hochzeits-Doku "Zwischen Tüll und Tränen", die zuvor bereits mit hervorragenden 13,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte und damit so erfolgreich war wie noch nie in diesem Jahr. Das reichte zugleich für die Vox-Marktführerschaft um diese Uhrzeit. Durchschnittlich 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, nachdem eine weitere Folge zuvor schon mit 580.000 Menschen und 8,8 Prozent Marktanteil erfolgreich war. "Shopping Queen" erwischte dagegen ausnahmsweise keinen guten Tag und blieb um 15:00 Uhr bei nur 4,8 Prozent Marktanteil hängen.

Auf der Erfolgsspur befindet sich unterdessen weiterhin "Das perfekte Dinner", das um 19:00 Uhr mit 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 8,5 Prozent in der Zielgruppe überzeugte. Die neue Sat.1-Show "Doppelt kocht besser" erreichte dagegen nur eine halb so hohe Reichweite, nämlich 500.000 Menschen. In der Zielgruppe ging der Marktanteil des Neustarts im Vergleich zum Vortag um einen Prozentpunkt auf magere 4,2 Prozent zurück. Von einem Erfolg ist die erst am Montag gestartete Sendung somit also noch weit entfernt.

Mit Vorabend-Sorgen kämpfte am Donnerstag aber auch Kabel Eins, wo "Abenteuer Leben" und "Mein Lokal, Dein Lokal" mit Marktanteilen von 3,5 und 3,3 Prozent enttäuschten, ehe "Achtung Kontrolle" gar auf 2,8 Prozent fiel. Ebenfalls sehr schwach schnitt "Köln 50667" bei RTLzwei ab: Gerade mal 190.000 Fans schalteten um 18:00 Uhr ein, in der Zielgruppe reichte es für lediglich 2,1 Prozent Marktanteil. Ungleich besser lief es dagegen für "Berlin - Tag & Nacht", das sich eine Stunde später auf 5,0 Prozent steigerte. Am Mittwoch hatte es sogar für 6,0 Prozent gereicht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV