Die erste Staffel von "99 - Eine:r schlägt sie alle" war im Sommer vergangenen Jahres noch einer der wenigen Erfolge in Sachen Neustarts bei Sat.1, im Schnitt reichte es damals in der Zielgruppe für Marktanteile deutlich im zweistelligen Bereich. Die zweite Staffel tat sich zum Auftakt nun deutlich schwerer: Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Show nicht über 7,2 Prozent Marktanteil hinaus. Auch wenn die Sendung damit über dem derzeitigen Senderschnitt von zuletzt nur 6,7 Prozent liegt, dürfte das kaum dem entsprechen, was man sich im Vorfeld erhofft hatte. Die Gesamt-Reichweite lag im Schnitt bei 0,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Nun gab's am Freitagabend auch die vor allem auch beim jüngeren Publikum ungewohnt starke Konkurrenz durch die Frauen-Fußball-EM, die im ZDF 23,6 Prozent Marktanteil erzielte - dass trotzdem gute Quoten möglich gewesen wären, ließ sich aber bei RTL beobachte, wo "Top Dog Germany" im Vergleich zur Vorwoche sogar wieder zulegen konnte und mit 14,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fast das Doppelte des Sat.1-Niveaus erreichte. Insgesamt hatten hier im Schnitt 1,78 Millionen Personen zugesehen. Danach holte die inzwischen auf den späteren Abend verlegte "Ultimative Chartshow" noch 11,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Vor Sat.1 sortierte sich am Freitagabend noch ProSieben ein, das mit dem Film "Sherlock Holmes: Spiel im Schatten" aber ebenfalls blass blieb und nicht über 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. "Safe - Todsicher" lief danach ein klein wenig besser und erreichte 8,1 Prozent Marktanteil. RTLzwei hatte mit seinem Freitagsfilm diesmal überhaupt kein Glück: "Titan - Evolve or Die" floppte mit nur 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe völlig, "Source Code" lag danach bei 4,3 Prozent Marktanteil.

Vox dürfte sich freitags nach der Zeit zurücksehnen, in der man mit "Goodbye Deutschland" punkten konnte - mit "Magnum P.I." gelingt das aktuell jedenfalls gar nicht mehr. Die beiden Folgen blieben mit 3,6 und 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen weit unterm Soll, danach lief der Film "The High Note - Glaub an deinen Traum" noch schlechter und lag sogar nur bei 1,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Damit lag Vox durchgehend noch hinter Kabel Eins, das mit "Navy CIS" den Abend mit soliden 4,2 Prozent eröffnete. Dann ging's zwar zunächst auf bis zu 3,7 Prozent zurück, nach 23 Uhr stieg der Marktanteil dann aber auf gute 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV