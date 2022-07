Florian Silbereisens "Schlagerstrandparty", die am Samstagabend über mehrere Stunden hinweg live über die Bühne ging, sorgt für Schlagzeilen: Nicht nur, weil in der Sendung Jürgen Drews sein Karriereende verkündete, sondern auch weil die Sendung mit Blick auf die Marktanteile stark lief wie nie zuvor. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Live-Sendung auf durchschnittlich 13,2 Prozent und hob somit den nun alten Rekord von Silbereisens diversen Schlagershows um etwa eineinhalb Punkte an. Auch im Gesamtmarkt steht nun mit 22,6 Prozent das beste Ergebnis aller Zeiten geschrieben. Zur Wahrheit gehört auch: Die starken Quoten waren deshalb möglich, weil die TV-Nutzung am Samstagabend allgemein eher gering ausfiel. Insgesamt schauten im Schnitt 4,62 Millionen Menschen ab drei Jahren zu – im November 2021, als eine Silbereisenshow um die 22 Prozent bei allen erreichte, kratzte die Reichweite noch an der Sechs-Millionen-Marke.

Sehr gefragt war im Vorfeld bereits die 20-Uhr-"Tagesschau", die alleine im Ersten auf 25,5 Prozent Marktanteil (5,12 Millionen) kam – die Nachrichtensendung sammelte zudem in den Dritten weiteres Publikum ein. Etwa im NDR, wo die 15 Minuten lange Sendung auf 5,5 Prozent Marktanteil kam und sich mit 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar einen Platz unter den 25 meistgesehenen Sendungen des Samstags erkämpfte.

A pro pos meistgesehen: Platz eins im Reichweiten-Ranking ging am Samstag an eine "Friesland"-Wiederholung im ZDF, die 5,17 Millionen Menschen verfolgten. So gelangte das Zweite Deutsche Fernsehen auf wunderbare 23,7 Prozent Marktanteil. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief der Krimi mit 10,2 Prozent erfolgreicher als alle privaten Primetime-Programme. Direkt im Anschluss kam eine Wiederholung des Krimis "Der Alte" noch auf 3,64 Millionen zusehende Personen, auch hier blieb die Quote mit 17,3 Prozent klar überdurchschnittlich.

Ein Spiel der Frauen-Fußball-EM hatte dem Ersten ab 18 Uhr 2,06 Millionen Fans beschert. Die Partie zwischen Portugal und der Schweiz kam insgesamt auf 13,8 Prozent. Neun Prozent wurden bei den Zusehenden im Alter zwischen 14 und 49 Jahren generiert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV