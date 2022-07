Es ist wahrlich nichts Neues, dass Sat.1 noch keine Antwort auf die schlechten Marktanteile am Samstag gefunden hat. Wie groß der Bedarf an einer Lösung für das Problem ist, zeigte sich erst an diesem Wochenende wieder. Am Samstag nämlich kam der Sender nicht über 4,4 Prozent Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus, lag somit gleichauf mit Kabel Eins und musste sich gar von RTLzwei in Sachen Tagesmarktanteil überholen lassen. Die Tatsache, dass die abendlichen Spielfilme "Ferdinand" und "Blind Side" auf 7,2 und 6,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen kamen, zeigt, dass die Daytime im Vergleich viel zu schlecht läuft.

Wenig verwunderlich funktionierte etwa eine fünf Stunden lange Re-Run-Schiene der frisch gestarteten Kochshow "Doppelt kocht besser" nicht. Die fünf Episoden brachten dem Privatsender zwischen 15 und 19:55 Uhr zwischen 3,1 und 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein. Doch es ging noch ein gutes Stück schlechter im Sat.1-Programm. Eine Wiederholung der Sendung "Wir werden mehr" mit Birgit Schrowange, die ab kurz nach 13 Uhr ausgestrahlt wurde, landete bei nur 1,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Gerade einmal rund 30.000 umworbene Personen schalteten ein, insgesamt waren es um die 120.000.

Zudem stellt sich die Frage, ob es wirklich eine gute Idee ist, am (frühen) Vormittag vier alte Episoden der einstigen Vorabend-Serie "Anna und die Liebe" zu wiederholen. Teils waren hier in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen gar keine Reichweiten mehr messbar. Ab 9:35 Uhr erzielte Sat.1 mit einer Folge nur 0,3 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Insgesamt sahen 110.000 Personen zu.

Besser lief der Samstag für Kabel Eins. Dort sicherten sich mehrere Wiederholungen von "Castle" zunächst in der Spitze knapp sieben Prozent und landeten zudem mindestens bei viereinhalb Prozent. In der Primetime gab "9-1-1 Notruf L.A." mit 4,4 und 5,5 Prozent ein gutes Bild ab. RTLzwei punktete am Vorabend mit einer "Bella Italia"-Wiederholung. Die ab 18:15 Uhr gesendeten Camping-Geschichten kamen auf durchschnittlich 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 0,48 Millionen Personen schalteten ein. Abends lief ein "Reeperbahn privat!"-Doppelpack mit 4,3 und 5,4 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV