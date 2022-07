Die Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland" erweist sich für Vox am Montagabend weiterhin als schöner Erfolg. Auch in dieser Woche steigerte sich das Format im Laufe des Abends wieder auf zweistellige Marktanteil. Zum Start verbuchte das Special "Oksana erobert Las Vegas" bereits 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt schalteten 1,09 Millionen Menschen ein. Fast genauso viele blieben im Schnitt auch in den folgenden beiden Stunden dran. In der Zielgruppe stieg der Marktanteil der zweiten "Goodbye Deutschland"-Folge auf 9,5 Prozent.

Als Vox schließlich um 23:19 Uhr noch eine weitere Episode dranhängte, wurde der Sender sogar mit 10,2 Prozent Marktanteil belohnt. Auch insgesamt lief es zu später Stunde für "Goodbye Deutschland" mit 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauern richtig gut, hier lag der Marktanteil bei 6,8 Prozent.

Doch nicht nur die Auswanderer waren zum Start in die Woche gefragt, auch aufs Campen hatten viele offensichtlich Lust: Bei RTLzwei überzeugte "Bella Italia - Camping auf Deutschland" durchschnittlich 890.000 Personen zum Einschalten. In der Zielgruppe bewegte sich der Marktanteil mit 6,9 Prozent klar über dem Senderschnitt - und ließ zugleich den Tiefstwert der Vorwoche hinter sich. Ernüchternd dagegen die Quoten von "SOS - Retter im Einsatz": Mehr als Marktanteile von 1,1 und 2,3 Prozent waren für die Scripted Reality nicht drin.

Unterm Strich verzeichnete RTLzwei aber einen guten Tagesmarktanteil von 5,3 Prozent, womit der Sender über einen Prozentpunkt vor Kabel Eins lag. Dort holten US-Serien am Nachmittag über Stunden hinweg weniger als drei Prozent Marktanteil und auch der Vorabend blieb blass. Fahrt nahm Kabel Eins erst am Abend auf: Dort überzeugte der Spielfilm "Speed" zunächst mit 960.000 Zuschauenden und 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Mission Impossible" sogar 7,2 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV