am 13.07.2022 - 08:44 Uhr

Gegen das Spiel der deutschen Fußballfrauennationalmannschaft gab eine von ProSieben zur besten Sendezeit ausgestrahlte Episode von "Darüber … die Welt" noch eine halbwegs gute Figur ab. Zweieinhalb Stunden lang wurden durchschnittlich 6,8 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen erzielt. Überhaupt nicht gut lief es für ProSieben aber danach. Ab 22:40 Uhr – und somit großteils zu einem Zeitpunkt, als das Fußballspiel der Damen schon beendet war, schickte ProSieben zwei Folgen von "Frau Jordan stellt gleich" on air. Doch schon die erste der beiden Episoden fiel mit nur 2,3 Prozent Zielgruppen-Marktanteil komplett durch. Gerade einmal noch rund 200.000 Menschen ab drei Jahren sahen zu.

Eine halbe Stunde später minimierte sich die Quote noch weiter; 1,4 Prozent Marktanteil dürften selbst nach 23 Uhr für ProSieben kaum tragbar sein. Die Episode erreichte eine Durchschnittsreichweite von rund 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Als die dritte Staffel der Serie eine Woche zuvor im linearen Programm startete, lagen die Quoten immerhin bei fünf Prozent oder leicht darüber. Davon waren die Episoden drei und vier nun also meilenweit entfernt.



Auch für RTL lief der Dienstagabend nicht gut. "Der König der Kindsköpfe", der von einer "RTL Direkt"-Unterbrechung abgesehen, primetimefüllend ausgestrahlt wurde, tat sich mit nur 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sehr schwer. 0,33 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schauten zu. Sowohl Reichweite als auch Marktanteil bei den kommerziell wichtigen Leuten befanden sich auf einem neuen Tiefststand. Insgesamt schauten 1,06 Millionen Menschen ab drei Jahren zu.

Und auch in Sat.1 war die Fußballkonkurrenz klar zu spüren. "Navy CIS: Hawaii", das großteils vor dem Anpfiff des Spiels lief, sicherte sich noch halbwegs passable 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 1,15 Millionen Menschen ab drei Jahren waren dabei. Nach 21:15 Uhr ging es aber deutlich bergab. Zwei "Navy CIS"-Wiederholungen mussten sich mit 3,6 und 4,8 Prozent zufrieden geben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV