Mit 2:0 hat die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft am Dienstagabend Spanien besiegt. Freuen dürfen sich die Damen nicht nur über den Sieg, sondern auch über sehr hohes Interesse vor den Fernsehgeräten. Die übertragende ARD sicherte sich im Ersten im Schnitt 8,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das EM-Spiel lag somit auf einem Niveau, das die Herren-Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen erreicht. 34,3 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 32,3 Prozent in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre. 1,79 Millionen Menschen dieses Alters verfolgten die Fußballliveübertragung im Schnitt.

Rückblick: Das erste EM-Spiel der Deutschen kam vergangenen Freitag im ZDF auf knapp sechs Millionen Zusehende, die Reichweite fiel damals also um etwas mehr als zwei Millionen Fans geringer aus. Am Dienstag nun präsentierte sich im Ersten auch das Umfeld des Spiels stark. Gemeint ist damit etwa die nachfolgende Doku "Born for this", die sich mit der Nationalmannschaft befasste. Ab 23:15 Uhr verfolgten diese im Schnitt noch 1,68 Millionen Menschen (14,8%). Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 15,6 Prozent Marktanteil ermittelt. Die "Tagesthemen", die in der Halbzeitpause liefen, informierten im Schnitt 6,8 Millionen Menschen.



Bereits ab 18 Uhr rollte der Ball im Ersten, es spielten Dänemark und Finnland gegeneinander. 1,74 Millionen Fans sorgten hier für 11,2 Prozent Marktanteil, bei den Jungen kam das frühe Match auf 7,8 Prozent. Das waren ordentliche Ergebnisse. Davon, dass das Erste um 18 Uhr kein quotenstarkes Quiz zeigte, profitierte derweil ein ZDF-Krimi. Eine "SOKO Köln"-Wiederholung erreichte ab 18:05 Uhr nämlich sehr starke 21,7 Prozent Marktanteil insgesamt. Für die Vorabendserie war es der beste Wert dieses Kalenderjahres. 2,92 Millionen Personen schauten zu.

Schon zuvor hatte das ZDF einen Lauf. "hallo Deutschland" ab 17.15 Uhr und "Leute heute" eine halbe Stunde später punkteten mit 21,5 und 20,9 Prozent Marktanteil insgesamt. Auch in diesen beiden Fällen liefen die quotenstärksten Ausgaben dieses Jahres, was damit zu tun haben dürfte, dass Das Erste Sport zeigte und nicht seine sonst dort laufendes Magazin "Brisant". Abends musste das ZDF aber kleinere Brötchen backen. "Schatz, nimm Du sie!" erreichte nach 20:15 Uhr 2,6 Millionen Menschen (11,1%), das nachfolgende "heute journal" steigerte sich dann auf 2,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und generierte somit 11,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es ziemlich gut. Der Film kam auf sieben Prozent, das Nachrichtenmagazin erreichte 8,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV