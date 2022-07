Seit dieser Woche wiederholt Vox am Mittwochabend die schon vor einiger Zeit bei ServusTV ausgestrahlte Serie "Meiberger - Im Kopf des Täters". Zum Auftakt hat der Sender damit allerdings ein vorwiegend älteres Publikum angesprochen: Von den 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich um 20:15 Uhr für die erste Folge entschieden und den Marktanteil hier auf 5,6 Prozent trieben, waren lediglich 200.000 zwischen 14 und 49 Jahre alt. In der Zielgruppe lag der Marktanteil daher nur bei überschaubaren 4,3 Prozent.

Die direkt im Anschluss gesendete zweite Folge von "Meiberger" kam sogar nicht über 3,6 Prozent beim jungen Publikum hinaus. Auch insgesamt verlor die Serie an Boden, schlug sich mit 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber klar besser als zuletzt "Herzogpark" auf diesem Sendeplatz. Zwei weitere "Bones"-Folgen sorgten zudem im weiteren Verlauf des Abends noch für steigende Marktanteile in der Zielgruppe: Nach 23 Uhr erzielte die US-Serie gute 8,2 Prozent Marktanteil, die "Vox Nachrichten" lagen um kurz nach Mitternacht sogar bei 10,4 Prozent - und erreichten übrigens sogar geringfügig mehr junge Menschen als "Meiberger" zur besten Sendezeit.

Rundum zufrieden kann man indes bei Kabel Eins so, wo zwei Filme am Abend für gute Quoten sorgten. So lag "American Sniper" um 20:15 Uhr bei 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,7 Prozent Marktanteil, ehe "Black Hawk Down" danach 6,7 Prozent erzielte. Richtig stark war zudem ZDFneo unterwegs, wo "Wilsberg" sogar die Zwei-Millionen-Marke knackte: 2,02 Millionen Menschen trieben den Gesamt-Marktanteil auf tolle 9,1 Prozent, ehe eine weitere Folge noch 1,42 Millionen vor dem Fernseher hielt. Mit einem beachtlichen Tagesmarktanteil von 4,4 Prozent lag ZDFneo am Mittwoch beim Gesamtpublikum sogar deutlich vor Kabel Eins, RTLzwei und ProSieben.

Auch ZDFinfo war angesichts eines Tagesmarktanteils von 2,5 Prozent bei allen sowie 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen richtig stark. Nitro wiederum erzielte 2,5 Prozent und lag 0,2 Prozentpunkte vor dem ebenfalls erfolgreichen DMAX. Während Nitro in der Primetime mit den Filmen "Chappie" und "Reak Steel" auf Marktanteile von 2,3 und 2,9 Prozent kam, steigerte sich DMAX mit Dokus wie "Bling Frog Ranch" und "Goldrausch in Australien" am späten Abend auf 3,2 Prozent.

