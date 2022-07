Schon seit Jahren zeigt der Quoten-Trend von "Berlin - Tag & Nacht" im linearen Programm von RTLzwei kräftig nach unten. 2022 liegt die Soap bislang bei durchschnittlich weniger als fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und damit noch einmal fast einen Prozentpunkt unter dem Vorjahreswert. Allerdings machte sich in den vergangenen Wochen ein wenig Erholung breit: Seit Mai konnte "BTN" die Hürde von fünf Prozent im Monatsschnitt wieder überspringen.

Dazu kommt, dass die zurückliegende Woche ziemlich erfolgreich war: Nachdem "Berlin - Tag & Nacht" erst am Donnerstag auf 6,1 Prozent Marktanteil kam, waren am Freitag ähnlich erfreuliche 5,7 Prozent drin. Die Gesamt-Reichweite blieb wegen der jungen Zielgruppe mit 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauern jedoch recht überschaubar, hier lag der Marktanteil daher dann auch nur bei 1,9 Prozent.

Marktanteil-Langzeittrend: Berlin - Tag & Nacht Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Doch während "Berlin - Tag & Nacht" derzeit gut performt, tut sich "Köln 50667" im Vorfeld weiterhin ziemlich schwer. Im laufenden Monat erreichte die Soap um 18 Uhr lediglich an einem Abend mehr als vier Prozent Marktanteil, am Freitag reichte es sogar nur für 2,1 Prozent, was zugleich den schwächsten Wert des Jahres bedeutete. Mehr als 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich nicht zum Einschalten bewegen. Allerdings mangelt es der Soap derzeit auch an Rückenwind: Zwei Folgen von "SOS - Retter im Einsatz" kamen im Vorfeld nicht über Marktanteile von 1,4 und 1,6 Prozent hinaus.

Richtig gut schlug sich RTLzwei dagegen um 20:15 Uhr mit dem Spielfilm "Dracula Untold", der mit 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sogar den ProSieben-Film "Catch Me!" überholte. In der Zielgruppe waren sehr gute 7,1 Prozent Marktanteil drin. "Peninsula" konnte den Vorlauf jedoch nicht für sich nutzen und tat sich im Anschluss mit 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich schwerer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV