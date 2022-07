am 17.07.2022 - 08:46 Uhr

Mit dem drittten Sieg im dritten Spiel hat die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft die Vorrunde bei der EM perfekt abgeschlossen. Und auch aus Quotensicht läuft nach wie vor alles nach Plan, wenngleich die acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die noch vor wenigen Tagen beim Spiel gegen Spanien erreicht wurden, diesmal wieder in weite Ferne rücken. Mit 5,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 26,8 Prozent Marktanteil fuhr die Live-Übertragung der Partie zwischen Deutstchland und Finnland am Samstagabend im ZDF dennoch den Tagessieg ein.

Der Marktanteil lag bei starken 26,8 Prozent und fiel auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 25,7 Prozent ähnlich überzeugend aus. Auch dort war das Spiel mit 1,14 Millionen Fans die meistgesehene Sendung des Tages. Ähnlich hohe Quoten gab's zudem für das "heute-journal", das in der Halbzeitpause von 5,69 Millionen Menschen gesehen wurde und Marktanteile von 25,9 beziehungsweise 23,2 Prozent verbuchte. Bei der anschließenden Spiel-Analyse blieben noch 3,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, ehe das "Sportstudio" von 1,70 Millionen gesehen wurde.

Trotz der Fußball-Konkurrenz schlug sich Sport1 am Samstagabend mit der 2. Bundesliga übrigens durchaus wacker: Dort verzeichnete das Spiel zwischen Magdeburg und Düsseldorf immerhin 380.000 Fans, in der Zielgruppe lag der Marktanteil mit 2,3 Prozent deutlich über den Normalwerten. Stärkster ZDF-Verfolger beim Gesamtpublikum war indes Das Erste, das am Samstag tagsüber ebenfalls mit Live-Sport überzeugte. Dort zählte die Tour de France zunächst 1,15 Millionen Personen, die diesmal für solide 11,7 Prozent Marktanteil sorgten, bevor sich die Leichathletik-WM auf 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigerte. Hier belief sich der Marktanteil auf 14,3 Prozent.

Gegen die Fußball-EM schlug sich der Sender am Abend mit Blick auf die Gesamt-Reichweite trotz zweier Wiederholungen noch am besten: 3,55 Millionen Menschen entschieden sich um 20:15 Uhr für die Krimi-Reihe "Harter Brocken", sodass der Marktanteil des Ersten bei 16,9 Prozent lag. "Die Bestatterin" konnte dieses Niveau im weiteren Verlauf des Abends zwar nicht mehr halten, war mit 2,41 Millionen Krimi-Fans und einem Marktanteil von 11,7 Prozent angesichts der harten Konkurrenz ebenfalls noch erfolgreich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV