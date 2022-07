Der Blick auf die Marktanteile und Quotencharts von gestern offenbart an zwei Stellen ein ziemlich ungewohntes Bild: Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte der kleine Sender TLC aus dem Hause Warner Bros. Discovery mit einer neuen Folge von "Dr. Pimple Popper", in der die US-Dermatologin Sandra Lee ungewöhnliche und meist nicht allzu appetitliche Hautkrankheiten behandelt, bis in die Top 20 vorstoßen. 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige reichten an einem insgesamt sehr reichweitenarmen Sonntag um 20:15 Uhr schon für einen hervorragenden Marktanteil von 4,4 Prozent. Insgesamt hatten im Schnitt knapp 450.000 Personen eingeschaltet.

Auch im weiteren Verlauf des Abends lief es für TLC noch richtig gut: "Hautnah: Dermatologen im Einsatz" hielt im Anschluss auch noch fast 440.000 Leute vor dem Bildschirm, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging zwar zurück, lag mit 3,3 Prozent aber trotzdem auf einem sehr guten Niveau. "Toe Bro - Der Fußdoktor" kam ab 22:15 Uhr auf 2,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ebenso wie "Mein Leben mit 300 kg" am Vorabend. Das schlug sich natürlich auch bei den Tagesmarktanteilen nieder, wo TLC mit 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sehr stark im Rennen war. Der Senderschnitt lag in den letzten Monaten jeweils bei 1,0 bis 1,1 Prozent.

Beim Gesamtpublikum war es wiederum das NDR Fernsehen, das am Sonntag sehr stark im Rennen lag. Mit einem Tagesmarktanteil von 3,3 Prozent reichte es im Sender-Ranking für Rang 5 - noch vor ProSieben, Kabel Eins, RTLzwei und Sat.1, die es allesamt nur auf 3,1 bis 3,2 Prozent brachten. Einer der Gründe dafür ist das erneut sehr starke Abschneiden der Rateshow "Kaum zu glauben": Ab 21:45 Uhr sahen hier im Schnitt 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu und damit nochmal minimal mehr als in den vergangenen drei Wochen. Das trieb den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 7,2 Prozent nach oben. Zum Vergleich: Der bundesweite NDR-Senderschnitt belief sich zuletzt auf 2,6 Prozent. Dass der Großteil des Publikums älteren Semesters war, dürfte die Verantwortlichen da kaum stören, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 1,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV